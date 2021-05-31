عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي

أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم النادي الأهلي رسميا بتغيير موعد مباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـFilGoal.com: "الاتحاد الإفريقي أبلغنا بتعديل موعد مباراتي الترجي".

وأضاف "مباراة الذهاب في تونس ستقام يوم 19 يونيو بدلا من 18 من الشهر ذاته".

وواصل "بينما ستقام مباراة العودة يوم 26 من الشهر ذاته".

وأتم تصريحاته "الفريق سيخوض مباراة ودية أو مباراتين خلال فترة التوقف لتجهيز كافة اللاعبين".

ويلعب الأهلي ضد الترجي مباراة الذهاب في تونس، والإياب في القاهرة.

ولن يخوض الفريق الأحمر أي مباراة لحين مواجهة الترجي بعدما أعلن اتحاد الكرة تأجيل مواجهة إنبي في كأس مصر.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي إفريقيا بعدما تغلب على صنداونز الجنوب إفريقي.