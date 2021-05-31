عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي

الإثنين، 31 مايو 2021 - 22:41

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ في مونديال الأندية - سيد عبد الحفيظ

أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم النادي الأهلي رسميا بتغيير موعد مباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـFilGoal.com: "الاتحاد الإفريقي أبلغنا بتعديل موعد مباراتي الترجي".

وأضاف "مباراة الذهاب في تونس ستقام يوم 19 يونيو بدلا من 18 من الشهر ذاته".

أخبار متعلقة
مجاهد: الأهلي أكثر من تعرض لضغط المباريات في الدوري وائل جمعة: الأهلي يسير بشكل جيد على مستوى النتائج والأداء غير مرضي.. وريان يستحق العودة وكيلا بانون لـ في الجول: سيسافر إلى المغرب الثلاثاء.. وهذا موعد عودته لـ الأهلي عبد الحفيظ: ليس منطقيا معاقبة الأهلي لاستمراره في إفريقيا.. وشخصيا لا أفضل دوري المجموعتين

وواصل "بينما ستقام مباراة العودة يوم 26 من الشهر ذاته".

وأتم تصريحاته "الفريق سيخوض مباراة ودية أو مباراتين خلال فترة التوقف لتجهيز كافة اللاعبين".

ويلعب الأهلي ضد الترجي مباراة الذهاب في تونس، والإياب في القاهرة.

ولن يخوض الفريق الأحمر أي مباراة لحين مواجهة الترجي بعدما أعلن اتحاد الكرة تأجيل مواجهة إنبي في كأس مصر.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي إفريقيا بعدما تغلب على صنداونز الجنوب إفريقي.

الأهلي الترجي سيد عبد الحفيظ
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي لـ في الجول: نيدفيد ليس مصابا.. وهذا موعد عودة محمد محمود 48 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 49 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مجاهد: الأهلي أكثر من تعرض لضغط المباريات في الدوري ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب غياب معلول عن مران تونس الأول ساعة | مصر
الإسماعيلي يرحب باستمرار بطولة الدوري.. ويطالب بتكافؤ الفرص بين الأندية ساعة | الدوري المصري
وائل جمعة: الأهلي يسير بشكل جيد على مستوى النتائج والأداء غير مرضي.. وريان يستحق العودة ساعة | الدوري المصري
طريق الزمالك - أسوان يقلب الطاولة على المصري ويفوز بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي الكأس ساعة | مصر
عبد الحفيظ: ليس منطقيا معاقبة الأهلي لاستمراره في إفريقيا.. وشخصيا لا أفضل دوري المجموعتين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك