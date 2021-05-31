عبد الحفيظ: ليس منطقيا معاقبة الأهلي لاستمراره في إفريقيا.. وشخصيا لا أفضل دوري المجموعتين

الإثنين، 31 مايو 2021 - 21:54

كتب : أحمد شاكر

بيتسو موسيماني وسيد عبد الحفيظ - الاتحاد السكندري والأهلي

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي باجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري اليوم الإثنين مؤكدا أن الأجواء كانت جيدة، رافضا في الوقت ذاته معاقبة ناديه لاستمراره في المنافسة في دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث عبد الحفيظ لإذاعة "نجوم إف إم" قائلا: "النقاش خلال اجتماع اتحاد الكرة كان إيجابيا وعرض تصور كل ناد للفترة المقبلة والأجواء كانت جيدة".

وأكمل "الأهلي مع المصلحة العامة للدوري ومبدأ تكافؤ الفرص حق لكل الأندية لكن من غير المنطقي معقابة الأهلي لاستمراره في المنافسة في دوري أبطال إفريقيا وهناك ضغط واقع على فريقي".

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وعن رأيه في إقامة الدوري الموسم المقبل بمجموعتين قال: "على المستوى الشخصي أتمنى عدم حدوث ذلك، لا يوجد دوري كبير يقام بتلك الطريقة والدوري المصري كبير وهذا رأيي بعيدا عن منصبي".

وأتم عبد الحفيظ حديثه "الموسم المقبل سيشهد تكدسا كبيرا في المباريات الدولية والارتباطات القارية ولا بد من ضغط جميع المباريات على كل الأندية بشكل متساوي حتى لا يشتكي أي ناد ويصبح الضغط على الجميع بسبب الظروف".

الأهلي عبد الحفيظ في الدوري
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