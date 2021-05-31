صاروخية النني تنافس على هدف الموسم في أرسنال

أعلن نادي أرسنال بشكل رسمي عن الأهداف المرشحة لجائزة هدف الموسم وكان من بينها صاروخية محمد النني.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وتم اختيار هدف محمد النني الرائع في شباك دوندالك الأيرلندي في الدوري الأوروبي ضمن أهداف الموسم.

وأعلن أرسنال عن 10 أهداف تتنافس على جائزة هدف الموسم. (للتصويت من هنا)

🚀 A screamer from @ElNennY But is it your Goal of the Season? Watch all of our contenders and then vote for your favourite 👇 — Arsenal (@Arsenal) May 31, 2021

ومن بين الأهداف العشرة، كانت هناك ثلاثة أهداف من مشاركة أرسنال في الدوري الأوروبي وبينهم هدف محمد النني.

وشارك محمد النني هذا الموسم في 41 مباراة مع أرسنال بمختلف المسابقات.

ونجح النني في تسجيل ثلاثة أهداف بينهم هدفين في الدوري الأوروبي وهدف وحيد في الدوري الإنجليزي.

وشارك النني في 12 مباراة خلال مشاركة أرسنال في الدوري الأوروبي.