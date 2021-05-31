صاروخية النني تنافس على هدف الموسم في أرسنال

الإثنين، 31 مايو 2021 - 21:06

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - دوندالك

أعلن نادي أرسنال بشكل رسمي عن الأهداف المرشحة لجائزة هدف الموسم وكان من بينها صاروخية محمد النني.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وتم اختيار هدف محمد النني الرائع في شباك دوندالك الأيرلندي في الدوري الأوروبي ضمن أهداف الموسم.

وأعلن أرسنال عن 10 أهداف تتنافس على جائزة هدف الموسم. (للتصويت من هنا)

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ومن بين الأهداف العشرة، كانت هناك ثلاثة أهداف من مشاركة أرسنال في الدوري الأوروبي وبينهم هدف محمد النني.

وشارك محمد النني هذا الموسم في 41 مباراة مع أرسنال بمختلف المسابقات.

ونجح النني في تسجيل ثلاثة أهداف بينهم هدفين في الدوري الأوروبي وهدف وحيد في الدوري الإنجليزي.

وشارك النني في 12 مباراة خلال مشاركة أرسنال في الدوري الأوروبي.

أرسنال النني دوندالك
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