مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل نهائي إفريقيا؟ غير صحيح.. والمباراة بحضور الجماهير

نفى مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التقارير التي تشير إلى اقتراب نهائي دوري أبطال إفريقيا من التأجيل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "كل ما يثار عن تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا ليكون يوم 27 يوليو بدلا من 17 غير صحيح بالمرة".

وأضاف "لم نقرر ذلك ولم نخطر أحد بأي تغييرات في المواعيد، ولن يحدث أي تعديل إلا بالتنسيق مع السلطات المغربية".

وأكمل "النهائي سيكون بحضور الجماهير ولن نفرض على الأندية شرط حصول لاعبيها على لقاح فيروس كورونا لأن هناك الكثير من الدول لم تبدأ فعليا في تنفيذ اللقاح".

وواصل "سنكتفي بإجراء مسحة طبية رسمية لكل الفرق بداية من نصف النهائي".

وأتم تصريحاته "كما أن مباريات نصف النهائي والنهائي ستكون بحضور تقنية الفيديو".

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

ولم يتم حتى الآن تحديد عدد الجماهير التي ستحضر المباراة، وسيتم ذلك بالتنسيق مع السلطات المغربية.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي أمام الترجي التونسي، ويلتقي الوداد المغربي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.