رئيس طبية الأهلي لـ في الجول: أمل كبير في لحاق أفشة بلقاء الذهاب ضد الترجي.. وموقف هاني صعب

الإثنين، 31 مايو 2021 - 20:44

كتب : أحمد الخولي

أفشة - الأهلي - نهضة بركان - السوبر الإفريقي

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي أن هناك أمل كبير في لحاق محمد مجدي "أفشة" بمواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي.

وتحدث رئيس اللجنة الطبية في الأهلي لـFilGoal.com قائلا: "هناك أمل كبير في لحاق أفشة بلقاء الذهاب ضد الترجي لأن هناك استجابة جيدة في العلاج والتأهيل".

وأصيب أفشة بجزع في الرباط الداخلي للكاحل في لقاء السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان.

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وعن تفاصيل العلاج والتأهيل قال: "لا نعلن عن تلك الأمور نحن نعلن عن التشخيص ومدة العلاج فقط لكن ما يهم الجميع أن أفشة وضعه مبشر ويدعو للتفاؤل".

وعن محمد هاني قال: "سيكون من الصعب لحاقه بمواجهتي الترجي إذ أنه يحتاج لـ21 يوما على الأقل لتلقي العلاج ولقاء الذهاب ضد الترجي يوم 18 يونيو والعودة ستقام في الـ25 من الشهر ذاته".

وأتم محمد شوقي حديثه "من الصعب المجازفة بمحمد هاني أمام الترجي".

وكان هاني تعرض لشد في العضلة الأمامية في لقاء نهضة بركان.

أفشة الأهلي الترجي محمد هاني في إفريقيا
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