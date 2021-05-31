الجزيري يغادر مصر للانضمام إلى معسكر تونس

يغادر سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك القاهرة غدا الثلاثاء للانضمام لمعسكر منتخب بلاده تونس استعدادا للمعسكر المقبل.

سيف الدين الجزيري النادي : الزمالك

ومن المقرر أن يخوض معسكر منتخب تونس ثلاث مباريات ودية أمام الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي.

وشهدت قائمة نسور قرطاج استدعاء الجزيري إلى جانب زميله في الفريق فرجاني ساسي، والظهير الأيسر للأهلي علي معلول.

وسيدخل منتخب تونس في معسكر تحضيري استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في الفترة ما بين 2 لـ15 يونيو المقبل.

وخاض الجزيري مع الزمالك خلال الموسم الجاري 13 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.