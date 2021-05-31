الجزيري يغادر مصر للانضمام إلى معسكر تونس

الإثنين، 31 مايو 2021 - 20:31

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الجزيري مع الزمالك أمام الجونة

يغادر سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك القاهرة غدا الثلاثاء للانضمام لمعسكر منتخب بلاده تونس استعدادا للمعسكر المقبل.

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

ومن المقرر أن يخوض معسكر منتخب تونس ثلاث مباريات ودية أمام الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي.

وشهدت قائمة نسور قرطاج استدعاء الجزيري إلى جانب زميله في الفريق فرجاني ساسي، والظهير الأيسر للأهلي علي معلول.

أخبار متعلقة
الأمير عبد العزيز بن تركي يشكر اتحاد الكرة على استضافة كأس العرب ويهنئه بتتويج الأهلي الخطيب يزور الاتحاد الإماراتي تقرير: استدعاء بدر بانون لمنتخب المغرب للمحليين.. والمدرب يفكر في منحه شارة القيادة

وسيدخل منتخب تونس في معسكر تحضيري استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في الفترة ما بين 2 لـ15 يونيو المقبل.

وخاض الجزيري مع الزمالك خلال الموسم الجاري 13 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

الجزيري الزمالك تونس
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيلا بانون لـ في الجول: سيسافر إلى المغرب الثلاثاء.. وهذا موعد عودته لـ الأهلي 19 ثاتيه | مصر
صاروخية النني تنافس على هدف الموسم في أرسنال 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طبيب الزمالك يتحدث عن موقف المصابين الخمسة وموعد عودتهم 34 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل نهائي إفريقيا؟ غير صحيح.. والمباراة بحضور الجماهير 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رئيس طبية الأهلي لـ في الجول: أمل كبير في لحاق أفشة بلقاء الذهاب ضد الترجي.. وموقف هاني صعب 48 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إعادة تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الصالات 58 دقيقة | مصر
الجزيري يغادر مصر للانضمام إلى معسكر تونس ساعة | مصر
الأمير عبد العزيز بن تركي يشكر اتحاد الكرة على استضافة كأس العرب ويهنئه بتتويج الأهلي ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك