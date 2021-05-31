غياب العرب.. تعرف على قائمة الموسم في أبطال أوروبا

لم تشهد قائمة موسم 2020-2021 في دوري أبطال أوروبا وجود أي من اللاعبين العرب الذين شاركوا في المسابقة محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا اليوم الإثنين رسميا عن قائمة الموسم.

وتوج تشيلسي بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على مانشستر سيتي السبت الماضي في ملعب الدراجاو في البرتغال بهدف دون رد سجله كاي هافيرتز الذي لم يتواجد في القائمة كذلك.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: ثيبو كورتوا (ريال مدريد)- إيدرسون (مانشستر سيتي)- إدوارد ميندي (تشيلسي)

في الدفاع: سيزار أزبليكويتا (تشيلسي)- روبن دياز (مانشستر سيتي)- ماركينيوس (باريس سان جيرمان)- أنطونيو روديجير (تشيلسي)- بن تشيلويل (تشيلسي)- ديفيد ألابا (بايرن ميونيخ)

في الوسط: جورجينيو (تشيلسي)- ماسون ماونت (تشيلسي)- نجولو كانتي (تشيلسي)- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)- إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي)- لوكا مودريتش (ريال مدريد)- سيرجيو أوليفيرا (بورتو)- فيل فودين (مانشستر سيتي)

في الهجوم: إيرلينج هالاند (بروسيا دورتموند)- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)- كريم بنزيمة (ريال مدريد)- نيمار (باريس سان جيرمان)- ليونيل ميسي (برشلونة)