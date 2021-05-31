تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

أعلن الأهلي عبر موقعه اليوم الإثنين تلقيه خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل مباراة الفريق ضد إنبي في ثمن نهائي كأس مصر والتي كان مقررا لها يوم الجمعة المقبل.

ويأتي ذلك بعد استدعاء رباعي الفريق، علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون ووالتر بواليا، للمشاركة الدولية خلال توقف يونيو المقبل.

وبذلك لن يلعب الأهلي أي لقاء حتى مواجهة مضيفه الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في 18 يونيو المقبل.

وفي 25 يونيو سيستضيف الأهلي لقاء الإياب في البطولة القارية.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء بعدما حصل على راحة إثر عودته من قطر.

ولعب الأهلي في الأخيرة يوم الجمعة ضد نهضة بركان المغربي وفاز بهدفين دون رد ليتوج بكأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز مبتعدا بـ14 نقطة عن المتصدر الزمالك وللأول 6 لقاءات مؤجلة.