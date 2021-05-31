بيان من وكيلة موسيماني بشأن مقاضاة صنداونز لها.. "لم يتم الرد علينا"

أصدرت شركة MT Sports المديرة لأعمال المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني، بيانا رسميا، بعد أنباء قيام صنداونز الجنوب إفريقي بمقاضاة الشركة التي تمثل مديره الفني السابق، وتملكها زوجته مويرا تيهيجالي.

وفيما يلي نص البيان

"لقد تلقينا أنباء قيام صنداونز بمقاضاتنا لاسترجاع عمولة تجديد عقد بيتسو موسيماني معهم بكثير من الصدمة والحزن".

"تلقينا اتصالات من صنداونز وحاولنا الوصول لحل ودي ولكنهم لم يردوا على طلباتنا للقائهم. حاولنا في يناير التحدث مع رئيس النادي آنذاك باتريس موتسيبي (رئيس كاف الحالي) وتم رفض الأمر. كذلك حاولنا التواصل الأسبوع الماضي مع تيهوباني موتسيبي الرئيس الحالي لكن لم يتم الرد علينا".

"تسريب القصة للإعلام أمر غير لائق ويدل على تكتيكات تريد إخافتنا، هذا يأتي بعد أسبوع من قيام قطاع من جماهير صنداونز بإهانة موسيماني ووالدته".

"ما يحدث يسيء لسمعة مباركة موتسيبي لفسخ التعاقد وأمنياته لموسيماني بالنجاح في الأهلي".

"وكان موتسيبي قد قال (عبرت خلال الأعوام القليلة الماضية عن دعمي لرحيل بيتسو موسيماني عن صنداونز للتدريب في شمال إفريقيا أو أوروبا أو منتخب جنوب إفريقيا. استقبلت الرسالة العاطفية التي نشرها بيتسو وأنا فخور للغاية بما حققه مع النادي، بيتسو كان واحدا من أنجح المدربين في تاريخ صنداونز وسيظل دوما عضوا في عائلة النادي، أتمنى له ومويرا وعائلته الأفضل على الإطلاق وآمل أن أراه مدربا في أوروبا قريبا)".

"موسيماني يقدم عملا رائعا في مصر، وفاز مؤخرا بلقب السوبر الإفريقي. يحظى بمعاملة رائعة في الأهلي وفي مصر وتركيزه منصب فقط على عمله".

"وكذلك، تود الشركة التأكيد على عدم صحة ما يقال على وسائل التواصل من اتهام مويرا تيهيجالي لموتسيبي باستعمال أحد موظفيه في التلاعب في المباريات. تيهيجالي لم تقل مثل تلك الأمور بشأن موتسيبي أو أي أحد له علاقة بصنداونز. هناك من يريد الإساءة لسمعتنا".

"الشركة وموسيماني يشكران صنداونز على السنوات التي قضاها هناك ولا يريدان أن تلطخ تلك الأزمات الإرث الناجح الذي تركه، على أن تُحل بشكل خاص وعاجل".

"نود أن تتحكم العقلانية وأن يتم الحل الودي، إن لم يحدث ذلك سنكون سعداء بمقابلة صنداونز في المحكمة".

ماذا حدث

قال تقرير جنوب إفريقي، إن صنداونز ينوي التقدم بشكوى ضد وكيلة وزوجة مدربه السابق، ومدرب الأهلي الحالي، بيتسو موسيماني، مويرا تيهيجالي.

وبحسب تقرير موقع "ذا ساوث أفريكان" والمنقول عن جريدة "صنداي وورلد"، فإن النادي سيطلب من وكيلة موسيماني رد 8 مليون راند جنوب إفريقي (580 ألف دولار) حصلت عليهم كعمولة دفعة واحدة عند توقيع موسيماني لعقده الجديد في مايو الماضي مع النادي.

وفي أكتوبر الماضي فسخ موسيماني تعاقده مع صنداونز ليدرب الأهلي، حيث حصد دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي، بجانب برونزية كأس العالم للأندية، رفقة الفريق.

واتفق الطرفان بحسب التقرير، على رد العمولة عند فسخ التعاقد، وهو ما لم يحدث.

وتأتي الخطوة في ظل علاقة متوترة بين موسيماني وناديه السابق.

قبل أسبوع أصدرت شركة MT Sports، المديرة لأعمال موسيماني، بيانا ناريا، ضد "بعض الأفراد" في ناديه السابق، صنداونز عقب قيام قطاع من الجمهور باعتراض حافلة الأهلي قبل مواجهة الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ووجهوا إهانات لمدرب الفريق السابق.

وقال البيان: "هناك مجموعة من جمهور صنداونز لم تقبل بيتسو موسيماني ضمن عائلة النادي بغض النظر عن عمله بالنادي لـ 7 سنوات و9 أشهر، وحصوله على 11 بطولة هناك".

وأوضح "نود أن نؤكد أن ما حدث يوم السبت بغض النظر عن مدى إزعاجه، ولكنه ليس بمعزل عن أحداث أخرى. طوال فترة وجود موسيماني في صنداونز كان هناك أمثلة لمجهودات تُبذل لانتزاع منصبه".

وأردف "أحداث يوم السبت وقيام البعض بسب موسيماني ووالدته أمر يؤكد الكراهية التي يحملها بعض الناس في النادي ضده".

وشدد "نثق أن الحقيقة يجب أن تظهر في يوم ما، نحن محبطون لأن صنداونز قرر الاعتذار للأهلي والمرتبطين بالفريق، ولم يذكر اسم بيتسو موسيماني. الإهانات كانت تجاه بيتسو شخصيا ووالدته".

وأكد "نود أن تنظر عائلة صنداونز كلها لإنجازات موسيماني كشيء يجب الاحتفال به وليس شيطنته".