توخيل: التعاقد مع لاعبين أو ثلاثة سيكون جيدا جدا

الإثنين، 31 مايو 2021 - 11:14

كتب : FilGoal

احتفالات تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

رغم تربعه على عرش القارة العجوز، إلا أن توماس توخيل مدرب تشيلسي يأمل دعم قائمة فريقه استعدادا للموسم المقبل.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"تعاقدان أو ثلاثة سيكون جيدا جدا".

وأضاف "لابد من التغيير، فهذا أمر ثابت".

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وواصل "لابد من ضخ طاقة جديدة، لاعبون جدد يتحدون الجميع في التدريبات والمباريات. لذا أراه شيئا جيدا".

رغم انتداب تشيلسي لإدوارد ميندي وتياجو سيلفا وكاي هافيرتز وحكيم زياش وتيمو فيرنر وبن شيلويل في 2020، إلا أن توخيل يسعى لمزيد من النجوم في قائمته.

وقاد توخيل الفريق للتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه بعد إسقاط مانشستر سيتي يوم السبت.

ويأمل تشيلسي المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وتوج تشيلسي آخر مرة بالدوري في 2016-2017.

تشيلسي توخيل
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