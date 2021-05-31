الزمالك راحة من التدريبات 5 أيام

الإثنين، 31 مايو 2021 - 00:14

كتب : إبراهيم رمضان

صورة جماعية لفريق الزمالك قبل لقاء الجونة

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة خمسة أيام.

الزمالك تعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل بعد حصول اللاعبين على راحة 5 أيام، استغلالا لفترة التوقف الدولي.

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كان الزمالك سيواجه مصر للمقاصة يوم الجمعة المقبل في ربع نهائي كأس مصر، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

في الدوري الزمالك أسوان
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