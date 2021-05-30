حسين لبيب: تهنئة الأهلي لـ الزمالك؟ هكذا تكون الرياضة

يرى حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك أن الفضل في تتويج فريق السلة ببطولة دوري أبطال إفريقيا يعود لإدارة النادي السابقة.

وقال حسين لبيب عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا أدعي شرف أن الإدارة الحالية بذلت أي مجهود في تتويج الزمالك ببطولة إفريقيا للسلة ولكننا حاولنا خلق دوافع جديدة للفريق واللاعبين خلال الأيام الماضية، والفضل في التتويج بالبطولة يرجع لمجلس الإدارة السابق واللجنة السابقة".

وأضاف "في الزمالك نحن نعمل ونكمل عمل من سبقنا وكل هذا من أجل خدمة النادي وقيادته للتقدم".

وأكمل "شرف كبير لنادي الزمالك التتويج بأول لقب لدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة برعاية NBA والزمن يخلد اسم الفريق الذي يفوز بالبطولة لأول مرة مثلما فاز الزمالك بالسوبر الإفريقي لكرة القدم وغيره من البطولات".

وانتقل للحديث عن تهنئة الأهلي للزمالك بعد الفوز بالبطولة قائلا: "اعتدنا في الرياضة أن يكون التنافس داخل الملعب وخارج الملعب الجميع أصدقاء والتهنئة المتبادلة تنبذ التعصب وهذا أمر مفضل وجيد جدا ويجب أن يكون هذا هو النهج الذي يسير عليه الجميع وعلى كل شخص أن يشجع ناديه في حدود الصواب".

وأتم تصريحاته "مثلما أسعدت جماهير الزمالك عندما كنت لاعبا وعندما كنت على رئيس جهاز كرة اليد، أحاول أن أسعدهم وأنا على رأس لجنة إدارة النادي وهدفنا أن يبذل الجميع المزيد من الجهد في سبيل الزمالك".

وتوج الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة تحت رعاية NBA التي أقيمت في رواندا في نسختها الأولى، بالفوز على الاتحاد المنستيري التونسي في النهائي.

ووجه الأهلي عبر موقعه الرسمي التهنئة للزمالك بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة السلة. (طالع التفاصيل)

كما وجه الزمالك التهنئة للأهلي بعد فوز الأحمر ببطولة السوبر الإفريقي لكرة القدم قبل عدة أيام.