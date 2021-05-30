الأهلي يهنئ الزمالك بعد تتويجه ببطولة إفريقيا للسلة

تقدّم نادي الأهلي برسالة تهنئة إلى نظيره الزمالك عقب تتويج الأخير بلقب بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي:

"يتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بخالص التهاني إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة السلة".

"ويتمنى مجلس إدارة الأهلي دوام العلاقة الطيبة مع كل الأندية الشقيقة، بما يخدم الرياضة المصرية والمصلحة العليا للوطن".

وتغلب الزمالك على فريق اتحاد المنستير التونسي بنتيجة 76-63 في نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة.

ورفع الزمالك رصيده إلى لقبين إفريقيين، وتحقيق النسخة الأولى من البطولة تحت رعاية رابطة NBA.

وبات الزمالك أول فريق مصري يحقق لقب بطولة إفريقيا لأندية الدوري خارج مصر.