مؤتمر نبيه: أشكر لاعبي الزمالك.. فترة التوقف ستفيدنا كثيرا

وجه أسامة نبيه مدرب الزمالك الشكر للاعبي فريقه رغم التعادل مع الجونة.

الزمالك تعادل مع الجونة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وقال أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الحظ لم يحالف فريقنا اليوم. أشكر اللاعبين على الأداء في الفترة الماضية، خاصة وأننا خضنا مباريات عديدة تحت ضغط".

وأضاف "لولا سوء التوفيق الذي حالف اللاعبين في مباراة اليوم، لما فقد الزمالك نقطتين".

مدرب الزمالك أتبع "الزمالك يعاني من غيابات عديدة في الفترة الحالية سواء للإيقاف أو الإصابات، ولكن المجموعة الموجودة حاليا بالفريق على نفس المستوى، وأشكر جميع لاعبي الزمالك على الأداء في الفترة الماضية".

وعن فترة التوقف، تحدث نبيه "هناك فترة جيدة أمام الجهاز الفني بعد تأجيل لقاء المقاصة في الكأس، سيستطيع الجهاز تجهيز اللاعبين بصورة أفضل واستعادة المصابين، خاصة وأن موعد نهاية الدوري ليس معلوما للجميع، وقد لا يكون هناك فترات راحة بين الموسمين بسبب تلاحم المواسم".

واستمر "الفترة المقبلة ستكون صعبة لكن لاعبي الفريق على قدر المسؤولية. الزمالك يسعى لتحقيق بطولات والفريق يؤدي بصورة جيدة، وفترة الراحة المقبلة قد تكون الأخيرة قبل الموسم الجديد".

نبيه أتم ردا على مستوى التحكيم قائلا "لن أعلق على مستوى التحكيم. أتمنى التوفيق لجميع الحكام في الفترة المقبلة".

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 55 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من 25 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني من 19 مباراة.