مؤتمر نبيه: أشكر لاعبي الزمالك.. فترة التوقف ستفيدنا كثيرا
الأحد، 30 مايو 2021 - 23:41
كتب : إبراهيم رمضان
وجه أسامة نبيه مدرب الزمالك الشكر للاعبي فريقه رغم التعادل مع الجونة.
الزمالك تعادل مع الجونة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.
وقال أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الحظ لم يحالف فريقنا اليوم. أشكر اللاعبين على الأداء في الفترة الماضية، خاصة وأننا خضنا مباريات عديدة تحت ضغط".
وأضاف "لولا سوء التوفيق الذي حالف اللاعبين في مباراة اليوم، لما فقد الزمالك نقطتين".
مدرب الزمالك أتبع "الزمالك يعاني من غيابات عديدة في الفترة الحالية سواء للإيقاف أو الإصابات، ولكن المجموعة الموجودة حاليا بالفريق على نفس المستوى، وأشكر جميع لاعبي الزمالك على الأداء في الفترة الماضية".
وعن فترة التوقف، تحدث نبيه "هناك فترة جيدة أمام الجهاز الفني بعد تأجيل لقاء المقاصة في الكأس، سيستطيع الجهاز تجهيز اللاعبين بصورة أفضل واستعادة المصابين، خاصة وأن موعد نهاية الدوري ليس معلوما للجميع، وقد لا يكون هناك فترات راحة بين الموسمين بسبب تلاحم المواسم".
واستمر "الفترة المقبلة ستكون صعبة لكن لاعبي الفريق على قدر المسؤولية. الزمالك يسعى لتحقيق بطولات والفريق يؤدي بصورة جيدة، وفترة الراحة المقبلة قد تكون الأخيرة قبل الموسم الجديد".
نبيه أتم ردا على مستوى التحكيم قائلا "لن أعلق على مستوى التحكيم. أتمنى التوفيق لجميع الحكام في الفترة المقبلة".
التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 55 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من 25 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني من 19 مباراة.