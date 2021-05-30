كرة سلة - ثنائي الزمالك ضمن الفريق الأفضل في بطولة إفريقيا

اختير الثنائي والتر هودج وأنس أسامة ضمن "فريق الأحلام" للتشكيل الأفضل في بطولة إفريقيا للأندية.

وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة إفريقيا للأندية والمقامة تحت رعاية NBA للمرة الأولى بعد الفوز على اتحاد المنستير التونسي في المباراة النهائية.

وكان والتر هودج قد تم اختياره كأفضل لاعب في البطولة بينما أنس أسامة كأفضل لاعب دفاعي.

وجاء تشكيل فريق البطولة كالآتي:

والتر هودج (الزمالك)

أنس أسامة (الزمالك)

وائل عرقجي (اتحاد المنستير)

مكرم بن رمضان (اتحاد المنستير)

عمر عبادة (اتحاد المنستير)

وتألق ثنائي الزمالك طوال البطولة وساهما في تتويج الأبيض باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وكان الزمالك قد حقق لقب إفريقيا الأول عام 92 ليعود بعد 29 عاما ويحقق اللقب الثاني في أول نسخة تحت رعاية NBA.