عماد النحاس: تأجيل مواجهتنا مع الأهلي مفيد للكل.. كل الأندية تعاني من ضغط الجدول

يرى عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون أن قرار تأجيل مواجهة الأهلي في الدوري قرارا مفيدا للجميع.

وتعادل المقاولون العرب أمام سموحة بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري المصري.

وقال عماد النحاس عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كنت أتمنى الفوز على سموحة لنعمل بأعصاب هادئة خلال فترة التوقف".

وشدد "خاصة وأن الدور الثاني سيكون أصعب في تجميع النقاط خلال الفترة المقبلة".

وكشف النحاس "فاروقا وحسن الشامي سيغيبان عن المباراة المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء".

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر بينما سموحة رصيده بات 37 نقطة في المركز الرابع.

وتابع النحاس "تأجيل مواجهة الأهلي والتي كان مقررا لها 14 يونيو قرار مفيد للجميع".

وأضاف "نهاني من طول رحلات السفر داخل مصر ونذهب إلى الجونة وأسوان بالطائرة، المسافة أيضا بين القاهرة والإسكندرية كبيرة".

وأبدى النحاس اندهاشه "كيف يتم الاستشفاء خلال 48 ساعة؟ ونحن نلعب كل 3 أيام وهو أمر صعب للغاية، كل الفرق اشتكت من الإصابات والإجهاد".

واختتم النحاس حديثه عن إمكانية إلغاء الدوري قائلا: "لابد من قرار مدروس وليس مجرد خطوة لبدء الموسم الجديد، قرار الإلغاء أعتقد أنه سيكون مثار اعتراض ولن تقبل به بعض الأندية بسبب استكمال الموسم الماضي".