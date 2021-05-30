بسبب تفشي فيروس كورونا.. تأجيل لقاء بيراميدز وسموحة في الكأس

كشف بيراميدز اليوم الأحد تقليه إخطارا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل لقاء الفريق ضد سموحة في ثمن نهائي كأس مصر.

وكان مفترضا مواجهة بيراميدز لسموحة يوم الأربعاء في السويس لكن بسبب تفشي فيروس كورونا في الأول قرر الاتحاد تأجيل اللقاء.

وأجل اتحاد الكرة في وقت سابق لقاء بيراميدز والإسماعيلي الذي كان مقررا له اليوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

وصرح هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز في مداخلة تلفزيونية يوم السبت أن 8 لاعبين في الفريق، إضافة إلى 5 من الجهاز الفني، مصابون بفيروس كورونا.

اتحاد الكرة يؤجل مباراتنا أمام سموحة في كأس مصر.#بيراميدز pic.twitter.com/Q1KEO8rh0W — Pyramids FC (@pyramidsfc) May 30, 2021

وأوضح بيراميدز في بيان أن تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق سببه سوء الإجراءات الاحترازية التي واجهها الفريق في رحلته لنيجيريا.

وتعادل بيراميدز مع مضيفه إنيمبا النيجيري بهدف لمثله في 23 مايو الماضي ليعبر لنصف نهائي الكونفدرالية.

وسيلعب الفريق ضد الرجاء المغربي في نصف النهائي.