تقرير جنوب إفريقي: صنداونز يتقدم بشكوى ضد زوجة موسيماني

قال تقرير جنوب إفريقي، إن صنداونز ينوي التقدم بشكوى ضد وكيلة وزوجة مدربه السابق، ومدرب الأهلي الحالي، بيتسو موسيماني، مويرا تيهيجالي.

وبحسب تقرير موقع "ذا ساوث أفريكان" والمنقول عن جريدة "صنداي وورلد"، فإن النادي سيطلب من وكيلة موسيماني رد 8 مليون راند جنوب إفريقي (580 ألف دولار) حصلت عليهم كعمولة دفعة واحدة عند توقيع موسيماني لعقده الجديد في مايو الماضي مع النادي.

وفي أكتوبر الماضي فسخ موسيماني تعاقده مع صنداونز ليدرب الأهلي، حيث حصد دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي، بجانب برونزية كأس العالم للأندية، رفقة الفريق.

واتفق الطرفان بحسب التقرير، على رد العمولة عند فسخ التعاقد، وهو ما لم يحدث.

وتأتي الخطوة في ظل علاقة متوترة بين موسيماني وناديه السابق.

قبل أسبوع أصدرت شركة MT Sports، المديرة لأعمال موسيماني، بيانا ناريا، ضد "بعض الأفراد" في ناديه السابق، صنداونز.

وقال البيان: "هناك مجموعة من جمهور صنداونز لم تقبل بيتسو موسيماني ضمن عائلة النادي بغض النظر عن عمله بالنادي لـ 7 سنوات و9 أشهر، وحصوله على 11 بطولة هناك".

وأوضح "نود أن نؤكد أن ما حدث يوم السبت بغض النظر عن مدى إزعاجه، ولكنه ليس بمعزل عن أحداث أخرى. طوال فترة وجود موسيماني في صنداونز كان هناك أمثلة لمجهودات تُبذل لانتزاع منصبه".

وأردف "أحداث يوم السبت وقيام البعض بسب موسيماني ووالدته أمر يؤكد الكراهية التي يحملها بعض الناس في النادي ضده".

وشدد "نثق أن الحقيقة يجب أن تظهر في يوم ما، نحن محبطون لأن صنداونز قرر الاعتذار للأهلي والمرتبطين بالفريق، ولم يذكر اسم بيتسو موسيماني. الإهانات كانت تجاه بيتسو شخصيا ووالدته".

وأكد "نود أن تنظر عائلة صنداونز كلها لإنجازات موسيماني كشيء يجب الاحتفال به وليس شيطنته".

وأتم "تمتنع مويرا تيهيجالي المدير التنفيذي للشركة، وموسيماني، عن التعليق عن الأمر في الوقت الحالي".

ماذا حدث

اعترض جمهور ماميلودي صنداونز حافلة الأهلي قبل لقاء الفريقين السبت في ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت مويرا تيهيجالي زوجة موسيماني، ومازولا موليفي الصحفي بموقع "سوكرلادوما" الجنوب إفريقي فيديو لجماهير صنداونز وهي تسب المدير الفني للأهلي.

بعدها، أصدر صنداونز، بيانا رسميا، يعتذر فيه للأهلي، عما حدث.

وقال بيان صنداونز الرسمي: "تابع النادي سلوك بعض مشجعيه قبل مباراته ضد الأهلي، وهو سلوك غير مقبول ولا يعكس النزاهة والاحترام والتآخي والقيم التي نطبقها".

وأردف "تلقينا شكاوى من المشجعين بشأن بعض السلوكيات والإهانات، ولكن جمهور صنداونز تحت كل الظروف، لا يجب عليه إظهار عدم الاحترام أو الإهانات أو يتعامل بالسلوك الذي حدث، وعليه أن يظل دائما مطبقا لقيم ومبادئ النادي".

Shocking from some Downs supporters, this was clearly orchestrated. #TotalCAFCL pic.twitter.com/TArJfRl1sc — Mazola J. Molefe (@superjourno) May 22, 2021

وشدد "ولذلك، نود الاعتذار للأهلي وكل من يرتبط بالنادي".

وكشف "سنفتح تحقيقا وسنتخذ الإجراءات اللازمة ضد المشجعين ذوي السلوك الذي لا يتماثل مع قيمنا".

وأتم "نحن ملتزمون بالحفاظ على العلاقات الجيدة والاحترام المتبادل بين قائدي الناديين، وكل ذوي المصلحة المشتركة".

وأشرف موسيماني على تدريب صنداونز لسبع سنوات وقادهم للظفر بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي في عام 2016.

وتعادل الأهلي مع صنداونز إيجابيا بهدف لمثله ليضمن التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، ويواجه الترجي التونسي.