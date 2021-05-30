خط هجوم ناري في قائمة الجزائر لمعسكر يونيو

الأحد، 30 مايو 2021 - 12:33

كتب : FilGoal

الجزائر - السنغال - كأس إفريقيا

أعلن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري قائمة الفريق لخوض 3 مباريات ودية الشهر المقبل.

سيلعب بطل إفريقيا 2019 ضد موريتاتيا ومالي وتونس على الترتيب، بعد تأجيل جولة افتتاح تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشهدت القائمة عودة المدافع يوسف عطال ولاعب الوسط هشام بوداوي لأول مرة منذ نوفمبر وأكتوبر 2019.

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فيما غاب إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان بسبب الإصابة، في ظل الاعتماد على خط هجوم ناري.

فيما فضل بلماضي عدم الاعتماد على الرباعي حسين بن عيادة ونوفل خاسف و العربي هلال سوداني وأسامة درفلو، الذي تواجد في معسكر مارس الماضي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: وهاب رايس مبولحي - عز الدين دوخة - ألكسندر أوكيجة - عبد الرحمان ميجادال.

خط الدفاع: مهدي زفان - أيوب عبدلاوي - يوسف عطال - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - جمال بلعمري - مهدي تاهرت -أحمد توبة -عبد القادر بدران.

خط الوسط: مهدي عبيد - عدلان قديورة - رامز زروقي - سفيان فيغولي - يوسف بلايلي - زين الدين فرحات - آدم وناس - هاريس بلقبلة - فريد بولحية - مهدي زرقان - هشام بوداوي.

خط الهجوم: إسلام سليماني- بغداد بونجاح - أندي ديلور - رياض محرز - رشيد غزال - سعيد بن رحمة.

سيلعب محاربو الصحراء ضد موريتانيا ومالي يومي 3 و6 يونيو بالجزائر، ثم مواجهة نسور قرطاج يوم 11 بتونس.

الجزائر جمال بلماضي
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