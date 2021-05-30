تقرير: انضمام بانون للمنتخب المغربي للمحليين

ذكرت تقارير مغربية أن الحسين عموتة مدرب المنتخب المغربي للمحليين قرر ضم بدر بانون مدافع الأهلي للفريق.

وأفاد تقرير موقع le360 سبور المغربي أن عموتة وجه الدعوة لبانون من أجل الانضمام إلى التجمع التدريبي المقرر انطلاقه يوم الخميس 3 يونيو ويستمر حتى 11 من الشهر نفسه.

وأوضح التقرير أن عموتة استغل عدم توجيه وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب الأول الدعوة لبانون للمشاركة في المبارتين الوديتين أمام منتخبي غانا وبوركينا فاسو يومي 8 و12 من شهر يونيو.

ويستعد المنتخب المغربي للمحليين لبطولة كأس العرب الذي يقام بقطر نهاية هذا العام، بمشاركة اللاعبين المحليين ومحترفي الدوريات العربية.

قبل أيام، أوضح البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب سبب عدم استدعاء بدر بانون لقائمة أسود الأطلس في الأجندة الدولية.

وشهدت القائمة تواجد أشرف بنشرقي جناح الزمالك لمواجهتي غانا وبوركينا فاسو الوديتين.

وقال خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي: "عدم استدعاء بدر بانون؟ بدر مدافع جيد، ويتميز بتقنيات فنية مهمة، لكنه يفتقد لبعض الجزئيات البسيطة. كلنا نعلم أن الكرة الإفريقية تتطلب قوة بدنية في التدخلات، وهذا ما يحتاج تطويره مستقبلا".

وأضاف "عدم استدعاء بانون، لا يعني أنه خارج حساباتي، فأنا أتابعه بشكل مستمر، وأتوصل دائما بإحصائياته ومستجداته كغيره من اللاعبين الآخرين".

وأتم "الأسماء التي استدعيتها في مركز الدفاع، تستحق تواجدها كذلك، في ظل احتكاكها بأندية ولاعبين بمستويات عالمية، ووتيرة لعب مرتفعة بتنافسية أعلى".

وارتدى بانون قميص منتخب المغرب في 7 مناسبات سابقة وسجل هدفا وحيدا بقميص أسود الأطلس.

ومنذ بداية الموسم الجاري خاض بدر 27 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 4 أهداف.

فيما كشف مصدر من الاتحاد المغربي لكرة القدم، حقيقة استدعاء حميد أحداد مهاجم نادي الزمالك.

وقال مصدر من الاتحاد المغربي لكرة القدم لـFilGoal.com: "استدعينا حميد أحداد من الزمالك بالفعل، لكن لمنتخب المحليين وليس المنتخب الأول".

وأضاف "منتخب المحليين يستعد لبطولة كأس العرب ومن حق المنتخبات أن تشارك في البطولة بلاعبيها المحترفين في الدوريات العربية".

المصدر أتم "حسين عموته مدرب المنتخب المحلي سيعلن القائمة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة".

كان نادي الزمالك قد أعلن تلقيه إخطارا من الاتحاد المغربي لكرة القدم، لاستدعاء حميد أحداد لاعب الفريق للمنتخب المغربي. (طالع التفاصيل)

حميد أحداد شارك هذا الموسم في 18 مباراة بمختلف البطولات. سجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري.