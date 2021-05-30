عبد الحفيظ: حسابات الدوري في يد الأهلي.. وسنتحدث مع موسيماني عن اللعب أثناء الأولمبياد

الأحد، 30 مايو 2021 - 11:30

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي - نهضة بركان

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن حسابات الدوري في يد فريقه، كما أكد أن النادي سيتحدث مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بشأن لعب مباريات الدوري أثناء الأولمبياد.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "حسابات الدوري في يد الأهلي وليست في يد أي منافس. أمامنا 15 مباراة ولدينا أفضلية في النقاط والمواجهات المباشرة".

وأردف "تأجيل مباراة المقاولون جاء التزاما باللائحة دون أي نوع من المكابرة أو العند. اللائحة تقول إنه لو ارتأى اتحاد الكرة لعب مباريات أثناء الأجندة الدولية سيحدث ذلك بشرط عدم استدعاء أكثر من لاعبين اثنين دوليا. لدينا استدعاءات لأليو ديانج ووالتر بواليا وعلي معلول".

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وشدد "سنتحدث مع الجهاز الفني حول رأيه عن اللعب في الأولمبياد أو لعب مباراة بين نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولا نريد استباق الأحداث".

وأوضح "وصول عروض احتراف للاعبي الفريق أمر جيد، ومن الممكن أن يكون هناك وقت لمناقشة تلك العروض حسب المرحلة التي نتواجد فيها، لكن حتى الآن لم يصلني أي شيء رسمي بخصوص أي لاعب".

واستدرك "نتيجة أشعة أفشة ومحمد هاني لم تخرج بعد. أتوقع أن إصابة أفشة هي كدمة شديدة، أما هاني فسنحتاج للتأكد من نسبة الشد العضلي. لن نخاطر بهما أمام إنبي بالتأكيد، ولكن لو حالتهما جيدة سيكونان موجودين".

وأكمل "كريم نيدفيد دخل المران الجماعي لكن طول فترة غيابه تصعب عودته للمباريات الآن. لا يوجد رد فعل من الركبة المصابة رغم قوة التدريبات حمدا لله. متمسكون بنيدفيد لمعرفتنا بقدراته. كورونا عطلت محمد محمود عن العودة للمران، ولا أظن إنه سيعود قبل أسبوعين".

وأتم "نتابع معارينا. أحمد ياسر ريان وعمار حمدي خرجا للإعارة ونحن على علم إنهما لاعبين كبار، وكذلك أحمد عبد القادر ميدو ومحمد عبد المنعم يقدمان عروضا جيدة في سموحة، ولكن تركيزنا الآن على إنهاء الموسم بشكل قوي والحفاظ على ألقاب الدوري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر. مازال أمامنا 3 أشهر لحسم هذا الملف".

ويقابل الأهلي إنبي يوم الجمعة المقبل في دور الـ 16 لـ كأس مصر.

الأهلي بيتسو موسيماني سيد عبد الحفيظ
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