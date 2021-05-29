إغلاق مقر تدريبات بيراميدز لإجراء عمليات التعقيم

السبت، 29 مايو 2021 - 21:35

كتب : FilGoal

صورة جماعية لـ بيراميدز - الصور من حساب بيراميدز الرسمي

قررت إدارة نادي بيراميدز بالاتفاق مع إدارة استاد الدفاع الجوي، إغلاق مقر التدريبات الخاص بالنادي خلال الأيام المقبلة، بعد تفاقم الإصابات بفيروس كورونا في الساعات الماضية.

وجاء قرار إدارة النادي بإغلاق مقر التدريبات كإجراء احترازي من أجل إيقاف تزايد الانتشار الكبير لفيروس كورونا بين أفراد البعثة التي عادت مؤخرا من نيجيريا ومواجهة إنيمبا في بطولة الكونفدرالية.

ويجري النادي عملية تعقيم شاملة لمقر التدريبات في الساعات المقبلة بالتعاون مع مسؤولي استاد الدفاع الجوي لمنع انتشار الفيروس مع الإغلاق المؤقت عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الإسماعيلي في الدوري لموعد يحدد لاحقا.

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وتعرضت بعثة بيراميدز في نيجيريا لعدد ضخم من الإصابات التي تأكدت مع المسحة الأخيرة حيث تخطى العدد أكثر من 13 حالة وما تزال هناك بعض الأعراض تظهر على مجموعة جاءت نتيجتهم سلبية ما يجعل العدد مرشحا للزيادة، على أن يتم عمل مسحة أخرى لمزيد من الاطمئنان على الوضع الصحي للجميع.

وكشف مصطفى المنيري طبيب بيراميدز لـFilGoal.com عن إصابة 13 فردا من الفريق بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

وتلقى بيراميدز خطابا من اتحاد كرة القدم يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الدوري المقرر لها الأحد بسبب إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا.

وتأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد التغلب على إنيمبا النيجيري، ليواجه الرجاء المغربي.

بيراميدز الدوري المصري
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