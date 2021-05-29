طبيب بيراميدز لـ في الجول: حالات كورونا لدينا وصلت إلى 13 إصابة.. ورحلة نيجيريا السبب

أرجع مصطفى المنيري طبيب نادي بيراميدز إصابة الكثير من لاعبي فريقه بفيروس كورونا إلى رحلة نيجيريا لمواجهة إنيمبا في بطولة الكونفدرالية.

وقال المنيري لـFilGoal.com: "سوء تقنية المسحات في نيجيريا سبب رئيسي في انتشار فيروس كورونا بين لاعبي الفريق".

وأضاف "خرجنا من مطار القاهرة والمسحة سلبية لكل أعضاء بعثة الفريق، وعندما وصلنا إلى نيجيريا استقدموا لنا عربات صغيرة غير مكيفة بجانب سائقين غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية ومستوى الحافلات متدني للغاية".

وأكمل "قبل المباراة خضع الفريق للمسحة وظهرت النتيجة إيجابية لحالة واحدة، وأعتقد أن سوء التقنية الخاصة بالمسحات في نيجيريا هي السبب في انتشار الفيروس بين الفريق".

وواصل "الفريق يخضع لمسحة كل يوم منذ الوصول إلى القاهرة، ووصل عدد المصابين إلى 13 حالة من اللاعبين والجهاز الفني والإداري".

وأتم تصريحاته "سنحصل على إجازة غدا الأحد من المسحات، ثم نخضع لمسحة جديدة يوم الثلاثاء".

وتلقى بيراميدز خطابا من اتحاد كرة القدم يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الدوري المقرر لها الأحد بسبب إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا.

وتأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد التغلب على إنيمبا النيجيري، ليواجه الرجاء المغربي.