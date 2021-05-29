كرة طائرة – الزمالك يهزم طلائع الجيش.. والقمة تحدد بطل الدوري

السبت، 29 مايو 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة طائرة

فاز الزمالك على طلائع الجيش في مباراة مؤجلة بالدوري المصري لكرة الطائرة.

الزمالك فاز بثلاثة أشواط مقابل شوط للفريق العسكري، ليصعد إلى صدارة ترتيب المسابقة بالشراكة مع الأهلي.

طلائع الجيش حسم الشوط الأول بنتيجة 25-18.

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ورد الزمالك في الشوط الثاني بحسمه بنتيجة 25-17، قبل الفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-23.

وحسم الزمالك اللقاء لصالحه بعد الفوز بالشوط الرابع والأخير بنتيجة 25-21.

ويلعب الزمالك والأهلي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الختامية من المسابقة، إذ يذهب اللقب للفائز بينهما بالمباراة.

كرة طائرة الزمالك الأهلي
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