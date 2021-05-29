انتهى نهائي الأبطال - مانشستر سيتي (0)-(1) تشيلسي.. أوروبا زرقاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بتتويج تشيلسي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه.

ق 96 أوووه تصويبة على الطائر من محرز يشاهدها ميندي تمر فوق العارضة بقليل.

7 دقائق وقت بدل ضائع.

ق. 84 إدوارد مندي يتصدى لعرضية من الجهة اليسرى قبل متابعة فيل فودين.

ق.79 ماتيو كوفاسيتش يشارك بدلا من ماسون ماونت.

ق. 76 أجويرو يشارك بدلا من ستيرلينج.

ق. 72 أووووه ماذا أهدرت يا هافيرتز!! انطلاقة من هافيرتز ثم بينية إلى بوليسيتش الذي يسدد من فوق إيديرسون بجانب القائم.

ق. 69 إصاية سيزار أزبلكويتا واللاعب يتلقى العلاج.

ق. 68 أوووه أزبليكويتا ينقذ في اللحظة الأخيرة. عرضية من محرز، أنقذها سيزار قبل متابعة جيسوس أمام المرمى الخالي.

ق. 65 كريستيان بوليسيتش يشارك بدلا من تيمو فيرنر.

ق. 63 فيرناندينيو يشارك بدلا من بيرناردو سيلفا.

ق. 60 مطالبة بركلة جزاء لسيتي بسبب لمسة يد على ريس جيمس والحكم لا يحتسب شيء.

ق. 59 تبديل اضطراري بدخول جابريال جيسوس بدلا من كيفين دي بروين.

ق. 55 إصابة روديجير وكيفين دي بروين بعد اصطدام بينهما ويتلقيان العلاج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 جووووول أووول. بينية رااائعة من ماونت إلى هافيرتز الذي راوغ الحارس وسجل في المرمى.

ق. 38 تبديل اضطراري لـ تشيلسي بدخول أندرياس كريستينسين بدلا من تياجو سيلفا المصاب.

ق. 29 عرضية من كايل ووكر تمر أمام محرز الذي حاول متابعتها.

ق. 27 أوووول فيل فودين دخل الست ياردات وسدد لكن روديجير يتعملق ويمنع الكرة أمامه في اللحظة الأخيرة.

ق. 14 انطلاقة جديدة من فيرنر وتصويبة في الشباك الخارجية.

ق. 13 انطلاقة من ماونت وتمريرة إلى فيرنر الذي يتسلم الكرة على حدود الستة ياردا ويسدد في يد إيديرسون.

ق. 10 مرتدة سريعة إلى مانشستر سيتي انتهت بعرضية من ستيرلينج إلى محرز، لكن الدفاع أنقذها في اللحظة الأخيرة قبل متابعة محرز.

ق. 9 عرضية أرضية من ماونت إلى تيمو فيرنر، وفيرنر فشل في التصويب.

ق. 8 ستيرلينج يهدر مبكرا. تميريرة طولية من إيديرسون إلى ستيرلينج الذي ينفرد والكرة تطول منه ليخرج إدوارد ميندي ويغلق الزاوية، ويسدد ستيرلينج بالكعب ليتصدى لها ميندي إلى ركنية.

ق. 3 انطلاقة من تيمو فيرنر وتمريرة إلى أزبليكويتا الذي أرسل عرضية يمسكها إيديرسون.

بداية المباراة