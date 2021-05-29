في الدرجة الثانية – الألومنيوم يشعل مجموعة الصعيد.. والداخلية يفوز بـ "صراع الشقيقين" في القاهرة

فاز الألومنيوم على الشرقية للدخان بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 24 لمجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية المصري.

وسجّل إبراهيم سعيد هدفي الألومنيوم، فيما سجل صابر أشرف هدف الشرقية للدخان الوحيد.

ليرفع الألومنيوم رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، ويقلّص الفارق مع الشرقية للدخان المتصدر إلى نقطة وحيدة قبل 6 جولات على نهاية السباق.

وفاز المنيا على مضيفه بترول أسيوط بهدف دون رد سجله برسوم محروس من ركلة جزاء، ليحافظ على مركزه الثالث برصيد 45 نقطة، فيما تجمّد رصيد بترول أسيوط عند 29 نقطة في المركز التاسع.

وفاز أسمنت أسيوط على كيما أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

عبد الرحمن مكرم وأحمد سليمان ومحمد عيد سجلوا للأسمنت، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز 14، بينما تجمد رصيد كيما عند 22 نقطة وتراجع للمركز 15 –قبل الأخير-.

وفاز ديروط على طهطا بهدف وحيد رفع به رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، بينما تجمّد رصيد طهطا عند 15 نقطة في المركز 16 –الأخير-.

وفاز الإعلاميين على بني سويف بهدفين مقابل هدف واحد من توقيع أجاثون ميلاد ومحمد الدقي، بينما سجّل محمد أشرف هدف بني سويف الوحيد.

ليرفع الإعلاميين رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن بني سويف الخامس.

وانتصر الفيوم على مضيفه قنان بهدفين مقابل هدف واحد من توقيع حماد حسن وكريم الشافعي، بينما سجل دومينيك لـ قنا.

ليرفع الفيوم رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، ويتجمّد رصيد قنا عند 28 نقطة في المركز العاشر.

وتعادل تليفونات بني سويف أمام مركز شباب سمسطا دون أهداف، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز 11، بينما رفع سمسطا رصيده إلى 26 نقطة في المركز 12.

كما تعادل سوهاج وشبان قنا دون أهداف أيضا، ليرفع سوهاج رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، ويرفع شبان قنا رصيده إلى 24 نقطة في المركز 13.

وفي مجموعة القاهرة فاز الداخلية على منتخب السويس بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهدت المباراة واقعة طريفة، إذ سجّل هدفي الداخلية علي حسين، بينما سجل هدف منتخب السويس شقيقه أحمد حسين.

وبهذا الانتصار رفع الداخلية رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد منتخب السويس عند 35 نقطة في المركز السادس.