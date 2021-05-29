هاني سعيد: أتمنى خروج بيراميدز من أزمة إصابات كورونا سريعا

تمنى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز خروج فريقه من الأزمة الصحية التي تعرض لها الفريق وإصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا.

وقال هاني سعيد في تصريحات للصحفيين: "الرحلة الأخيرة لنيجيريا ومواجهة إنيمبا في إياب في الكونفدرالية كانت صعبة للغاية سواء أمنيًا أو صحيا".

وأضاف "هذه الرحلة تسببت في إصابات عديدة بين أعضاء البعثة على الرغم من الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتخذها إدارة بيراميدز في جميع الأحوال للحد من انتشار الفيروس".

وأتم تصريحاته "أتمنى الخروج من الأزمة الحالية سريعا وتعافي المصابين والسيطرة على المرض وعدم انتشاره أكثر من ذلك خاصة وأن الفريق مرتبط بمواجهة مهمة ضد الرجاء المغربي في الكونفدرالية".

وكشف مصطفى المنيري طبيب بيراميدز لـFilGoal.com عن إصابة 13 فردا من الفريق بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

وتلقى بيراميدز خطابا من اتحاد كرة القدم يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الدوري المقرر لها الأحد بسبب إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا.

وتأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد التغلب على إنيمبا النيجيري، ليواجه الرجاء المغربي.