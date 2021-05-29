أول تعليق من كارتيرون على قرار إيقافه

السبت، 29 مايو 2021 - 18:32

كتب : إبراهيم رمضان

طرد باتريس كارتيرون في لقاء الزمالك والإسماعيلي

علّق باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه مباراتين.

وصرّح كارتيرون عبر الموقع الرسمي لناديه: "أحترم قرار اتحاد الكرة الصادر ضدي".

وأضاف: "لن أعلّق على هذا القرار أكثر من ذلك".

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وشدد: "شغلي الشاغل حاليا هو التركيز على مباراة الجونة المقبلة".

وكان الاتحاد المصري قد أوقف كارتيرون مباراتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها 70 ألف جنيه.

وأشار اتحاد الكرة أن كارتيرون غُرم 20 ألف جنيه بسبب "سلوك غير رياضي"، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه "لتحريض فريقه على الانسحاب".

وطُرد كارتيرون في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول لمباراة كأس مصر أمام الإسماعيلي مساء الخميس.

واعترض كارتيرون وقتها على قرار أمين عمر حكم المباراة بطرد لاعبه أشرف بنشرقي، ليدخل إلى أرض الملعب وينال بطاقة حمراء بدوره.

ويلعب الزمالك أمام الجونة غدا الأحد ضمن الجولة 25 للدوري المصري.

كارتيرون الزمالك في الدوري الدوري المصري
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