إيقاف كارتيرون مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت إيقاف باتريس كارتيرون مدرب الزمالك مباراتين وتغريمه مبلغا قدره 70 ألف جنيه.

وأشار الاتحاد في منشور عبر حسابه في تويتر إلى أنه غرم الفرنسي 20 ألف جنيه بسبب "سلوك غير رياضي" و50 ألف جنيه "لتحريض فريقه على الانسحاب".

ونال كارتيرون البطاقة الحمراء بعد اقتحامه للملعب اعتراضا على الحكم الذي طرد أشرف بنشرقي لاعب الزمالك خلال لقاء الفريق ضد الإسماعيلي يوم الخميس والذي حسمه الأول بهدف في ثمن نهائي كأس مصر.

وتقرر إيقاف بنشرقي لمباراة واحدة بعدما نال البطاقة الحمراء، وإيقاف زميليه فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مباراة بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة ضد الإسماعيلي.

وبذلك يغيب بنشرقي وساسي والمثلوثي عن لقاء الزمالك ضد مضيفه الجونة يوم الأحد في الجولة 25 من الدوري، ولن يحضر كارتيرون أمام الأخير وكذلك ضد مصر للمقاصة يوم الجمعة في ربع نهائي كأس مصر.

🔴 قرارات إدارة المسابقات: ايقاف كارتيرون مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه ... ⬇️ ⬇️ #EFA pic.twitter.com/rakWOFz7zR — EFA.eg (@EFA) May 29, 2021

وغرم الاتحاد أيضا المدرب خالد جلال مبلغا قدره 50 ألف جنيه بسبب تصريحاته عقب تعادل فريقه البنك الأهلي ضد سموحة بنتيجة 2-2 يوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.(استرجع ما قاله)

وفرض الاتحاد غرامة أيضا على فريق سيراميكا كليوباترا قدرها 20 ألف جنيه بسبب "تأخر نزول عناصره" في الشوط الثاني من مباراة إنبي يوم الأربعاء والتي حسمها الأخير بهدفين.