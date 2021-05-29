إيقاف كارتيرون مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه

السبت، 29 مايو 2021 - 16:19

كتب : FilGoal

طرد باتريس كارتيرون في لقاء الزمالك والإسماعيلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت إيقاف باتريس كارتيرون مدرب الزمالك مباراتين وتغريمه مبلغا قدره 70 ألف جنيه.

وأشار الاتحاد في منشور عبر حسابه في تويتر إلى أنه غرم الفرنسي 20 ألف جنيه بسبب "سلوك غير رياضي" و50 ألف جنيه "لتحريض فريقه على الانسحاب".

ونال كارتيرون البطاقة الحمراء بعد اقتحامه للملعب اعتراضا على الحكم الذي طرد أشرف بنشرقي لاعب الزمالك خلال لقاء الفريق ضد الإسماعيلي يوم الخميس والذي حسمه الأول بهدف في ثمن نهائي كأس مصر.

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وتقرر إيقاف بنشرقي لمباراة واحدة بعدما نال البطاقة الحمراء، وإيقاف زميليه فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مباراة بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة ضد الإسماعيلي.

وبذلك يغيب بنشرقي وساسي والمثلوثي عن لقاء الزمالك ضد مضيفه الجونة يوم الأحد في الجولة 25 من الدوري، ولن يحضر كارتيرون أمام الأخير وكذلك ضد مصر للمقاصة يوم الجمعة في ربع نهائي كأس مصر.

وغرم الاتحاد أيضا المدرب خالد جلال مبلغا قدره 50 ألف جنيه بسبب تصريحاته عقب تعادل فريقه البنك الأهلي ضد سموحة بنتيجة 2-2 يوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.(استرجع ما قاله)

وفرض الاتحاد غرامة أيضا على فريق سيراميكا كليوباترا قدرها 20 ألف جنيه بسبب "تأخر نزول عناصره" في الشوط الثاني من مباراة إنبي يوم الأربعاء والتي حسمها الأخير بهدفين.

كارتيرون الزمالك
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