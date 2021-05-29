رئيس الاتحاد القطري يستقبل الخطيب ويهنئه بالسوبر الإفريقي

استقبل الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم بمكتبه ظهر اليوم السبت، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

جاء ذلك على هامش اختتام النادي الأهلي لفترة تواجده بالدوحة عقب انتهاء مشاركته في كأس السوبر الإفريقي 2020 والذي تٌوج به على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وحضر الاستقبال علي داود المدير التنفيذي لمكتب رئيس الاتحاد القطري، ومنصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم، بحضور وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قنوات بي إن سبورت الرياضية.

وقدم رئيس الاتحاد التهنئة لمحمود الخطيب والنادي الأهلي على تتويجه بالسوبر الإفريقي 2020 ليضيف اللقب السابع من بطولات السوبر الإفريقي إلى رصيده كأكثر الفرق تتويجاً به.

مشيداً بأداء الأهلي وروح لاعبيه والجماهير التي حضرت اللقاء وآزرت حتى تُوج فريقها باللقب، ومشيداً في الوقت نفسه بأداء فريق نهضة بركان المغربي وروحهم الرياضية العالية.

من جهته قدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الشكر والتحية للاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، على طيب الاستقبال وكرم الضيافة طوال فترة إقامة بعثة الأهلي في الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي، مقدماً تقديره الكامل لما لاقته البعثة من اهتمام بالغ وتعاون كبير منذ لحظة الوصول.

وأشار الخطيب إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة للمباراة والقائمين على كافة الأمور التنظيمية، مما ترتب عليه خروج اللقاء بالشكل الذي أسعد الجميع، مشيداً بالطفرة الإنشائية الرائعة والاستادات التي تم تشييدها استعدادًا لتنظيم كأس العالم 2022، متمنيًا كل التوفيق عند استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير.