كسروا اللعنة أخيرا.. برينتفورد يفوز على سوانزي ويتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في التاريخ

فاز برينتفورد على سوانزي سيتي بهدفين دون مقابل في نهائي ملحق دوري الدرجة الأولى الذي أُقيم على ملعب ويمبلي ليتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم إيفان توني في الدقيقة 10 من ركلة جزاء، وأضاف إيمليانو ماركونديس الهدف الثاني في الدقيقة 20.

تأهل برينتفورد للدوري الإنجليزي الممتاز يعد الأول في تاريخهم بعد هبوطهم من الدرجة الأولى في موسم 1946-1947.

ونجح برينتفورد أخيرا في التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز بعد محاولتين سابقتين لم يُكتب لهما النجاح.

إذ فشل برينتفورد في الفوز بنهائي الملحق في الموسم الماضي وخسر ضد فولام.

وقبلها، ودع برينتفورد الملحق من نصف النهائي بعدما خسر من ميدلسبره في موسم 2014-2015.

ليكون برينتفورد ثالث المتأهلين للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل بعد نورويتش سيتي وواتفورد.

وأصبح برينتفورد هو النادي رقم 50 الذي يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تاريخ في الظل

برينتفورد الذي تأسس عام 1889 قضى أغلب مسيرته في الدرجات الأدنى للدوري الإنجليزي.

ولعب برينتفورد للمرة الأولى بدوري الدرجة الأولى في موسم 1935-1936 بعدما نجح في الصعود عقب 3 عقود شارك فيها في دوريات القسم الثالث والثاني ودوريات الهواة.

وظل برينتفورد في الدرجة الأولى حتى موسم 1946-1947 حين هبط بعدما احتل المركز 21 وقبل الأخير.

ومنذ ذلك الوقت لم يلعب برينتفورد في الدرجة الأولى أو الدوري الممتاز مجددا.

وصف المباراة

دخل برينتفورد في أجواء المباراة سريعا، وفي الدقيقة 9 حصل بريان مبيومو على ركلة جزاء بعد عرقلته من فريدي وودمان حارس مرمى سوانزي سيتي.

ونجح إيفان توني في تسجيل ركلة الجزاء بنجاح بعدما وضعها على يمين الحارس ليتقدم برينتفورد في الدقيقة 10.

بعد الهدف ضغط سوانزي سيتي لتسجيل هدف التعادل، وهو ما استغله برينتفورد لتسجيل الهدف الثاني.

فمن هجمة مرتدة منظمة، سجل إيمليانو ماركونديس الهدف الثاني لبرينتفورد بعدما استغل تمريرة مادس رويرسليف وأطلق قذيفة في المرمى.

Brentford 2-0 Swansea THE BEES HAVE ONE FOOT IN THE PREMIER LEAGUE 📈 pic.twitter.com/3TRkyDrT5T — ESPN FC (@ESPNFC) May 29, 2021

وكاد توني أن يسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 22.

إذ سدد توني كرة صاروخية لكنها ضربت عارضة سوانزي سيتي.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب دون فرص خطيرة من الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم بريتفورد.

أحداث الشوط الثاني لم تكن مثيرة بعدما قرر برينتفورد العودة للدفاع، حيث استحوذ سوانزي سيتي لكن دون خطورة تذكر على مرمى الحارس دافيد رايا.

وفي الدقيقة 57 كاد بريان مبيومو أن يسجل الهدف الثالث بعدما سدد كرة مرت من فوق العارضة.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه جاي فولتون لاعب سوانزي سيتي في الدقيقة 66.

طرد فولتون جاء بعد تدخل العنيف على ماتياس يانسين لاعب وسط برينتفورد.

RED CARD FOR SWANSEA 🔴 Ouch 😳 pic.twitter.com/CsuupdF89o — ESPN FC (@ESPNFC) May 29, 2021

وظل برينتفورد في حالته الدفاعية حتى نهاية المباراة لينتهي اللقاء بنفس نتيجة الشوط الأول ويتأهل الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز.