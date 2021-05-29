نهاية أغلى مباراة في العالم - برينتفورد (2) - (0) سوانزي.. اكتمال عقد المتأهلين للدوري الإنجليزي
السبت، 29 مايو 2021 - 15:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة التأهل المباشر للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تجمع بين سوانزي سيتي وبرينتفورد.
وتقدر المداخيل المالية من خلف تلك المباراة لما يزيد عن 170 مليون جنيه إسترليني.
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برينتفورد يتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه
نهاية المباراة
ق66: بطاقة حمراء لجاي فالتون لاعب سوانزي سيتي
ق57: تسديدة من بريام مبيومو تمر أعلى عارضة سوانزي سيتي
ق55: استحواذ على الكرة من سوانزي سيتي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق22: صاروخ من إيفان توني يضرب عارضة سوانزي.
ق20: الهدف الثاني لبرينتفورد في سيناريو رائع. إيميليانو ماركونديس يتقدم بالثاني.
Brentford 2-0 Swansea
THE BEES HAVE ONE FOOT IN THE PREMIER LEAGUE 📈 pic.twitter.com/3TRkyDrT5T— ESPN FC (@ESPNFC) May 29, 2021
ق10: إيفان توني يمنح الأسبقية لبرينتفورد في ويمبلي.
ق9: ركلة جزاء لبرينتفورد بعد عرقلة الحارس فريدي وودمان للمهاجم بريان مبيومو.
ق6: إنذار مبكر لمات جريمز قائد سوانزي.
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل..