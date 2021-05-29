كلوب مدرب مايو في الدوري الإنجليزي.. وهدف كافاني الأجمل

حصل يورجن كلوب مدرب ليفربول على جائزة باركليز كأفضل مدير فني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر مايو الجاري.

ونال الألماني الجائزة بعد فوزه في 5 مباريات من أصل 5 استطاع بهم احتلال المركز الثالث في الدوري وضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتفوق ليفربول على ساوثامبتون ومانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون وبيرنلي وكريستال بالاس في آخر 5 جولات من البطولة.

بينما اقتنص إدينسون كافاني نجم مانشستر يونايتد جائزة budfootball كصاحب الهدف الأجمل خلال شهر بعدما نال من شباك فولام بتسديدة ساقطة من مسافة بعيدة.

A chip 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝟒𝟎 𝐲𝐚𝐫𝐝𝐬 🍟 Edinson Cavani's outrageous lob against Fulham is May's @budfootball Goal of the Month 🥇 #PLAwards pic.twitter.com/V2vEVSEGrB — Premier League (@premierleague) May 29, 2021

وتوج جو ويلوك لاعب وسط نيوكاسل يونايتد بجائزة EA Sports كأفضل لاعب في البطولة خلال الشهر الجاري.

وأحرز ويلوك هدفا في كل مباراة من اللقاءات الأربعة التي خاضها نيوكاسل خلال شهر مايو، أمام ليستر سيتي ومانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد وفولام.

وقاد فريقه لإنهاء الدوري في المركز 12.

وأحرز ويلوك 11 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة في 32 مباراة شارك بها في الموسم الجاري.

وسيعود ويلوك لفريقه الأصلي أرسنال، بعدما انتهت إعارته لنيوكاسل، والذي يمتد عقده معه إلى 2023.