بعثة الأهلي تبدأ رحلة العودة من الدوحة بعد رفض الجولة الترفيهية

غادرت بعثة الأهلي مقر الإقامة في فندق الشعلة في طريقها إلى مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة .

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر الإفريقي بالفوز على نهضة بركان المغربي التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر ،بحضور جماهيري قارب من 3 آلاف مشجع .

وستصل البعثة إلى القاهرة عصر اليوم بعد رحلة تستغرق 3 ساعات من الدوحة على متن طائرة خاصة .

وعلم FilGoal.com أن الفريق قام بتقديم موعد العودة إلى القاهرة ،بعدما رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) واللجنة المحلية المنظمة قيام الفريق بجولة ترفيهية في أحد المجمعات التجارية الشهيرة بالدوحة بعد نهاية المباراة ،أو حتى صباح اليوم التالي .

وأصر كاف والمنظمين على ضرورة الالتزام بالفقاعة الطبية من جانب بعثة النادي الأهلي ،وكل الضيوف للحفاظ على سلامة الجميع ،والإنتهاء من تنظيم السوبر دون أي إصابة بفيروس كورونا .

وقام الكاف لأول مرة بتطبيق نظام "الكبسولة الصحية" أو "الفقاعة" في أي من بطولاته ،بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسئولة عن تنظيم مونديال قطر 2022 ،والاتحاد القطري لكرة القدم ،واللجنة المحلية المنظمة لمباراة السوبر الإفريقي .

وتخلف عن العودة مع البعثة الكابتن محمود الخطيب الذي غادر لدبي للاطمئنان على كريمته التي تعيش هناك، فيما سافر فجرا سامي قمصان قبل البعثة لحضور عزاء والدته التي وافتها المنية أمس .