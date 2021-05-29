تعرف على موعد عودة بعثة الأهلي للقاهرة

تغادر بعثة النادي الأهلي الأراضي القطرية، اليوم السبت عائدة للقاهرة بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي لعام 2021.

وكان الأهلي قد فاز على نهضة بركان بهدفين دون مقابل في مباراة السوبر الإفريقي التي أُقيمت في العامصة القطرية الدوحة.

وعلم FilGoal.com أن بعثة الأهلي ستغادر الدوحة في تمام الساعة الـ11 صباحا، اليوم السبت عائدة للقاهرة.

وستظل بعثة الفريق في الفقاعة الطبية حتى العودة للقاهرة.

ولن يسمح بأي زيارات للبعثة في الفندق أو في المطار من الجماهير بسبب تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) واللجنة المنظمة للمباراة.