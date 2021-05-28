الجونة اسكواش - بحضور وزير الرياضة.. تتويج الشوربجي والشربيني باللقب

توج الثنائي محمد الشوربجي ونور الشربيني بلقب بطولة الجونة للاسكواش المقامة على أرض مركز المؤتمرات والثقافة لأول مرة وبحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ونجح الشوربجي في تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد وصوله للنهائي للمرة الرابعة، بينما نور الشربيني فحققت لقب الجونة لأول مرة في تاريخها.

وأقيمت بطولة الجونة في نسختها التاسعة هذا العام بعد أن ألغيت العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونجحت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا في الفوز بالمباراة النهائي على حساب مواطنتها نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياب ثلاثة أشواط دون مقابل.

وفازت الشربيني بالشوط الأول بنتيجة 11-7 قبل أن تعود نوران بقوة في الشوط الثاني ولكن أدركت نور الشربيني التقدم بعد تأخرها وتحسمه بنتيجة 11-8، وأخيرا فازت بالمباراة بعد حسم الشوط الثالث بنتيجة 11-5.

أما محمد الشوربجي فحسم لقب البطولة على حساب النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفرض الشوربجي هيمنته على المباراة منذ البداية وحتى النهاية وحسم الأشواط الثلاثة بنتائج 11-5 و11-2 و11-7.

ويستعد الثنائي محمد الشوربجي ونور الشربيني لخوض منافسات بطولة السلسلة الختامية والمقرر لها شهر يونيو المقبل في القاهرة.