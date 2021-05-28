جمال جبر لـ في الجول: الخطيب شكر اللاعبين.. ومكافأة بعد الفوز بالسوبر الإفريقي

الجمعة، 28 مايو 2021 - 22:15

كتب : أحمد خولي

تتويج الأهلي بـ كأس السوبر الإفريقي

قال جمال جبر مدير إدارة الإعلام بالأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي شكر اللاعبين بعد الفوز ببطولة السوبر الإفريقي.

وفاز الأهلي بالسوبر الإفريقي بعد انتصاره على نهضة بركان المغربي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أُقيمت في العاصمة القطرية، الدوحة.

وصرح جمال جبر لـFilGoal.com: "محمود الخطيب رئيس النادي حرص على تهنئة وشكرهم بعد الفوط البطولة".

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وأضاف "الخطيب تأثر بشدة بعد موقف اللاعبين وسجد شكرا لله بعد التتويج باللقب الإفريقي".

وأهدى لاعبو الأهلي ميداليات الفوز بالبطولة للخطيب أثناء التتويج باللقب.

وتابع "سيتم صرف مكافآة للاعبين وفقا للائحة الخاصة للفريق بعد الفوز بالبطولات".

وأتم "الفريق سيعود للقاهرة عصر غدا، السبت، ويبدأ مباشرة الاستعداد لمواجهة إنبي".

الأهلي محمود الخطيب السوبر الإفريقي
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