جمال جبر لـ في الجول: الخطيب شكر اللاعبين.. ومكافأة بعد الفوز بالسوبر الإفريقي

قال جمال جبر مدير إدارة الإعلام بالأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي شكر اللاعبين بعد الفوز ببطولة السوبر الإفريقي.

وفاز الأهلي بالسوبر الإفريقي بعد انتصاره على نهضة بركان المغربي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أُقيمت في العاصمة القطرية، الدوحة.

وصرح جمال جبر لـFilGoal.com: "محمود الخطيب رئيس النادي حرص على تهنئة وشكرهم بعد الفوط البطولة".

وأضاف "الخطيب تأثر بشدة بعد موقف اللاعبين وسجد شكرا لله بعد التتويج باللقب الإفريقي".

وأهدى لاعبو الأهلي ميداليات الفوز بالبطولة للخطيب أثناء التتويج باللقب.

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فيديو| مراسم تتويج النادي #الأهلي المصري بلقب #كأس_السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه pic.twitter.com/EdcBS80akW — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 28, 2021

وتابع "سيتم صرف مكافآة للاعبين وفقا للائحة الخاصة للفريق بعد الفوز بالبطولات".

وأتم "الفريق سيعود للقاهرة عصر غدا، السبت، ويبدأ مباشرة الاستعداد لمواجهة إنبي".