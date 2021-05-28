طبيب الأهلي يوضح إصابة أفشة وهاني بعد السوبر الإفريقي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي عن حالتي محمد مجدي أفشة ومحمد هاني بعد الإصابات التي لحقت بهما خلال مباراة نهضة بركان.

وفاز الأهلي على نهضة بركان بهدفين دون مقابل ليفوز ببطولة السوبر الإفريقي 2021.

وقال أحمد أبو عبلة لقناة ناديه الرسمية: "محمد مجدي أفشة يعاني من التواء بسيط في الجزء الداخلي من الكاحل".

وأضاف "قد يكون هناك جزعا بسيطا في الرباط الداخلي".

وعن إصابة محمد هاني، قال: "هاني شعر بآلم في العضلة الأمامية".

وتابع "قمنا بعمل الإسعافات الأولية له، وسيجري أشعة مقطعية لتحديد حجم الإصابة".

وسجل محمد شريف وصلاح محسن هدفي الأهلي في شوط المباراة الثاني.

ليحصد الأهلي لقبه السابع في كأس السوبر الإفريقي ويعزز رقمه القياسي.

كما فاز الأهلي بأول لقب سوبر إفريقي منذ 2014، بعد أن خسر نسخة 2015 الأخيرة التي شارك فيها.

بينما عجز نهضة بركان عن التتويج في أول مشاركة له بالسوبر الإفريقي.

ورفع الأهلي رصيد الأندية المصرية إلى 11 لقبا في السوبر الإفريقي وهو رقم قياسي كذلك. بينما تجمد رصيد الأندية المغربية عند 4 ألقاب.