طبيب الأهلي يوضح إصابة أفشة وهاني بعد السوبر الإفريقي

الجمعة، 28 مايو 2021 - 21:57

كتب : FilGoal

محمد شريف وأفشة والسولية يحتفلون بفوز الأهلي في السوبر الإفريقي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي عن حالتي محمد مجدي أفشة ومحمد هاني بعد الإصابات التي لحقت بهما خلال مباراة نهضة بركان.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على نهضة بركان بهدفين دون مقابل ليفوز ببطولة السوبر الإفريقي 2021.

وقال أحمد أبو عبلة لقناة ناديه الرسمية: "محمد مجدي أفشة يعاني من التواء بسيط في الجزء الداخلي من الكاحل".

أخبار متعلقة
إلغاء احتفالات الأهلي بالسوبر الإفريقي بسبب وفاة والدة سامي قمصان كهربا يكشف سبب احتضان الخطيب أثناء التتويج وليد سليمان: توجت بلقبي الـ 20 مع الأهلي.. والشحات: سعدت بهتاف الجماهير لي ربيعة يتحدث عن لقطة اللاعبين مع الخطيب.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي السولية: شعرنا بالقلق في الشوط الأول.. وتعاهدنا على الفوز بالسوبر الإفريقي

وأضاف "قد يكون هناك جزعا بسيطا في الرباط الداخلي".

وعن إصابة محمد هاني، قال: "هاني شعر بآلم في العضلة الأمامية".

وتابع "قمنا بعمل الإسعافات الأولية له، وسيجري أشعة مقطعية لتحديد حجم الإصابة".

وسجل محمد شريف وصلاح محسن هدفي الأهلي في شوط المباراة الثاني.

ليحصد الأهلي لقبه السابع في كأس السوبر الإفريقي ويعزز رقمه القياسي.

كما فاز الأهلي بأول لقب سوبر إفريقي منذ 2014، بعد أن خسر نسخة 2015 الأخيرة التي شارك فيها.

بينما عجز نهضة بركان عن التتويج في أول مشاركة له بالسوبر الإفريقي.

ورفع الأهلي رصيد الأندية المصرية إلى 11 لقبا في السوبر الإفريقي وهو رقم قياسي كذلك. بينما تجمد رصيد الأندية المغربية عند 4 ألقاب.

محمد مجدي أفشة محمد هاني السوبر الإفريقي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد يثأر من أسوان ويستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية 7 دقيقة | الدوري المصري
استعدادا لليورو.. إيطاليا تسحق سان مارينو بسباعية 8 دقيقة | أوروبا
مصدر من الاتحاد المغربي يكشف لـ في الجول حقيقة استدعاء حميد أحداد 21 دقيقة | الدوري المصري
صلاح محسن: التتويج بالألقاب أهم من إحراز الأهداف.. وهدفنا العاشرة 45 دقيقة | إفريقيا
جمال جبر لـ في الجول: الخطيب شكر اللاعبين.. ومكافأة بعد الفوز بالسوبر الإفريقي 54 دقيقة | إفريقيا
الأهلي يكشف لـ في الجول موقف إصابة محمد هاني ساعة | إفريقيا
طبيب الأهلي يوضح إصابة أفشة وهاني بعد السوبر الإفريقي ساعة | إفريقيا
تايمز: يويفا يقرر إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك