كهربا يكشف سبب احتضان الخطيب أثناء التتويج

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن سبب احتضانه محمود الخطيب رئيس النادي أثناء التتويج بالسوبر الإفريقي.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة الأهلي: "لقطة احتضاني لكابن الخطيب كانت بسبب إنه صرف مكافأة إجادة لي في الأيام السابقة بسبب اجتهادي في التدريب، وهذا أقل ما أقدمه له".

كهربا تحدث أيضا عن البطولة، فقال "لاعبو الأهلي رجال وعلى قدر المسئولية دائمًا، وقدموا مباراة قوية أمام نهضة بركان المغربي، وحققوا الفوز باللقب وإضافة بطولة جديدة للنادي".

وأضاف "لاعبو الأهلي تعاهدوا على حصد بطولة السوبر الإفريقي، وقبلها الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ودخلنا في معسكر مغلق وكل اللاعبين كانوا في حالة تركيز شديدة من أجل الفوز وإسعاد جماهير النادي".

وواصل "كل لاعبي الأهلي لديهم روح عالية، وحتى اللاعبين الذين لم يتواجدوا معنا في المعسكر المغلق كانوا يدعمون زملاءهم، وهذه هي روح الفانلة الحمراء التي تميز النادي الأهلي".

كهربا شارك بديلا خلال اللقاء بدلا من طاهر محمد طاهر، وخاض آخر 10 دقائق.

وكان لاعبو الأهلي قد أهدوا ميداليات السوبر الإفريقي إلى محمود الخطيب رئيس النادي أثناء مراسم التتويج بالبطولة.

فاز الأهلي بأول لقب سوبر إفريقي منذ 2014، بعد أن خسر نسخة 2015 الأخيرة التي شارك فيها.

بينما عجز نهضة بركان عن التتويج في أول مشاركة له بالسوبر الإفريقي.

ورفع الأهلي رصيد الأندية المصرية إلى 11 لقبا في السوبر الإفريقي وهو رقم قياسي كذلك. بينما تجمد رصيد الأندية المغربية عند 4 ألقاب.

وشارك الأهلي في البطولة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، فيما شارك نهضة بركان بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

وتوج بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بلقبه الثاني في السوبر الإفريقي بعد نسخة 2017 كمدير فني وقتها لـ ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

بات موسيماني ثالث مدرب يحصد اللقب مع فريقين مختلفين، بعد فوزي البنزرتي الذي حققها مع الترجي 1995 والوداد 2018، وباتريس كارتيرون الذي فاز بها مع لرجاء 2019 والزمالك 2020.