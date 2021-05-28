السولية: شعرنا بالقلق في الشوط الأول.. وتعاهدنا على الفوز بالسوبر الإفريقي

كشف عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عن أن فريقه كان يشعر بالقلق في الشوط الأول من مباراة نهضة بركان في السوبر الإفريقي قبل أن يدخل الفريق في أجواء المباراة.

وفاز الأهلي على نهضة بركان بهدفين دون مقابل ليفوز بالسوبر الإفريقي 2021.

وقال السولية في تصريحات لـ"bein Sports": "أشكر زملائي على مجهودهم خلال المباراة. كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية".

وتابع "تعاهدنا قبل المباراة أن نفوز بالبطولة الغائبة عن النادي منذ 7 سنوات".

واستمر "نهضة بركان ليس بالفريق السهل على الإطلاق ويعد من المنافسين الأقوياء".

وواصل "في بداية المباراة كان هناك بعض القلق لكننا تخطينا هذه المرحلة وبدأنا في صناعة الفرص على المرمى".

وأتم "جماهير الأهلي تستحق أن تحتفل باللقب ونهديهم هذه البطولة الغالية".