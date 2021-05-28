ربيعة يتحدث عن لقطة اللاعبين مع الخطيب.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

تحدث رامي ربيعة مدافع الأهلي عن لقطة إهداء اللاعبين، ميدالياتهم لمحمود الخطيب رئيس النادي.

الأهلي توج بكأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة بعد الفوز على نهضة بركان بهدفين مقابل لا شيء.

وقال ربيعة في تصريحات لقناة الأهلي عقب اللقاء: "كابتن الخطيب قيمة وقامة. أخ قبل أن يكون رئيسا، ودائما معنا في الأوقات المناسبة".

وأضاف"لذلك فتلك اللقطة هي أقل ما نقدمه له".

وعن البطولة، قال ربيعة "أبارك لجماهير الأهلي الفوز والموسم لم ينته بعد. سنحقق المزيد وسنتعرض لإخفاقات، ويجب أن نكون معا دائما".

مدافع الأهلي أكمل "لم يعد لدينا لاعب أساسي وآخر احتياطي. بعض الفرق تشتكي الإرهاق بسبب لعب 3 مباريات في أسبوع أو تلاحم المباريات. نحن نعاني تلاحم البطولات وليس المباريات فقط".

وأتم "أطالب الجماهير بالوقوف معنا وأشكرهم على مساندتهم".

وتعد البطولة هي الرابعة لبيتسو موسيماني مع الأهلي بعد ألقاب الدوري، وكأس مصر، ودوري أبطال إفريقيا.