موسيماني: من المباراة المقبلة سنكون مطالبين ببطولات جديدة

تحدث بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن مجريات مباراة فريقه أمام نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي توج بكأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة بعد الفوز على نهضة بركان بهدفين مقابل لا شيء.

وقال موسيماني في تصريحات لقناة الكأس عقب اللقاء: "الأهلي لم يكن جيدا كفاية في الشوط الأول والجزء الأول من الشوط الثاني".

وأضاف "لم أعط تعليمات بالتمرير الطويل، لكنني طلبت منهم الهدوء ولعب الكرة على الأرض كثيرا في الشوط الثاني، وهنا تحسن الأداء كثيرا وسجلنا الهدفين".

موسيماني أتم "هذا هو الأهلي. نكون دائما مطلبين بالفوز. الآن حققنا السوبر الإفريقي، ومن المباراة المقبلة سيطالبنا الجمهور بتحقيق الدوري المحلي، ودوري أبطال إفريقيا وكل البطولات".

وتعد البطولة هي الرابعة لبيتسو موسيماني مع الأهلي بعد ألقاب الدوري، وكأس مصر، ودوري أبطال إفريقيا.

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