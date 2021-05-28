الشناوي: نفذنا تعليمات موسيماني في الشوط الثاني.. ونستحق الفوز بالسوبر الإفريقي

الجمعة، 28 مايو 2021 - 20:53

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

عبر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن سعادته بعد الفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

وفاز الأهلي بالسوبر الإفريقي للمرة السابعة على حساب نهضة بركان بهدفين دون مقابل في المباراة التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الشناوي بعد المباراة لـ"bein sports": "أبارك لجماهير الأهلي. يدعمونا دائما حين نأتي للدوحة".

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وأضاف "أشكر اللاعبين، فنحن في معسكر مغلق منذ فترة 13 يوما وآتينا لقطر مباشرة من جنوب إفريقيا بعد مواجهة صندوانز".

وواصل "كنا نعلم صعوبة المباراة ونعلم أن نهضة بركان كان سيلعب بروح عالية وحماس شديد، وشاهدنا مباريات عديدة لهم بعد وصولنا لقطر".

وتابع "صعوبة البطولة تأتي لأنها من مباراة واحدة ولا نلعب مباراتي ذهاب وإياب".

وأتم "في الشوط الثاني نفذنا تعليمات بيتسو موسيماني وكنا نستحق الفوز بالبطولة".

الأهلي محمد الشناوي
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