وائل جمعة: الخطيب رفض ترك بعثة الأهلي في قطر.. وهذا ما يحتاجه الشحات

كشف وائل جمعة نجم الأهلي السابق عن أن محمود الخطيب رئيس النادي رفض الخروج من الفقاعة الطبية خلال تواجد بعثة الفريق في قطر.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال وائل جمعة خلال تحليله للقاء عبر شبكة قنوات "bein sports": "تواصلت مع محمود الخطيب منذ يومين، وقال لي إن مسؤولي الاتحاد القطري طلبوا منه أن يغادر الفقاعة الطبية ويجلس في أحد فنادق الدوحة لكنه رفض الخروج وصمم على البقاء مع اللاعبين في الفندق الخاص بالبعثة".

وأكمل "خلال الشوط الأول لم يكن محمد شريف يظهر لمحمد مجدي أفشة".

وأضاف "كذلك كان هناك أداءً سيئا من المدافعين".

وتابع "لكن كل هذه الأمور لم تظهر في الشوط الثاني بعدما استحوذ الأهلي واعتمد على أسلوب التمرير الأرضي".

وشرح "وقتها ظهرت العديد من المساحات بعد اندفاع لاعبو نهضة بركان، كذلك تأثروا على المستوى البدني بسبب ارتفاع معدل الأعمار وهذا ما ظهر في انطلاقات لاعبي الأهلي".

واستمر "تغييرات بيتسو موسيماني كانت جيدة، ومن لعب في الشوط الثاني لم يكن عصبيا مثل الذي غادر أرض الملعب".

وعن أداء حسين الشحات، قال: "ظهر بأكثر من حالة في المباراة، فكان يختفي لمدة 10 دقائق ثم يشكل خطورة على مرمى نهضة بركان".

وأردف "لكننا نريده أن يلعب طوال الـ90 دقيقة بخطورة على المرمى، قد تكون تعليمات المدرب لكن اللاعب هو من ينفذ التعليمات داخل الملعب".

وشدد "حسين الشحات لاعب رائع لكنه يحتاج لأن يثق في نفسه أكثر. تقع عليه ضغوط شديدة لكن لأنه من يعد من اللاعبين الكبار ولديه خبرات كبيرة وشارك في كأس العالم للأندية من قبل".

وعن عدم خروج الشحات من الخط الجانبي للملعب والخروج من منتصف الملعب، قال: "تصرف خاطئ مليون %. كان من الممكن أن يُطرد بسبب هذه اللقطة".

وحول أداء طاهر محمد طاهر في المباراة، أتم "ظهر بشكل أكثر من ممتاز وقدم الأداء الذي نريده منه طوال دقائق اللقاء".

وسجل محمد شريف وصلاح محسن هدفي الأهلي في شوط المباراة الثاني.

ليحصد الأهلي لقبه السابع في كأس السوبر الإفريقي ويعزز رقمه القياسي.

كما فاز الأهلي بأول لقب سوبر إفريقي منذ 2014، بعد أن خسر نسخة 2015 الأخيرة التي شارك فيها.

بينما عجز نهضة بركان عن التتويج في أول مشاركة له بالسوبر الإفريقي.

ورفع الأهلي رصيد الأندية المصرية إلى 11 لقبا في السوبر الإفريقي وهو رقم قياسي كذلك. بينما تجمد رصيد الأندية المغربية عند 4 ألقاب.