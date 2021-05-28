بفضل باسم مرسي.. المقاصة يفوز على المحلة ويرتقي للمركز الخامس

فاز مصر للمقاصة على غزل المحلة بهدف دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب المقاولون العرب في الجولة 25 للدوري المصري.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق باسم مرسي في الدقيقة 83، ليسجل سادس أهدافه في الموسم الحالي مع مصر للمقاصة.

الانتصار رفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة 36 بعد 24 مباراة ليرتقي للمركز الخامس.

ويتساوى المقاصة مع سموحة في عدد النقاط لكن الفريق السكندري يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف ويتبقى له مباراة مؤجلة أيضا.

أما غزل المحلة فتجمد رصيده عند النقطة 31 من 25 مباراة ليحتل المركز العاشر.

وكرر المقاصة فوزه على غزل المحلة بعدما انتصر عليه في الدور الأول بنتيجة 2-1.

ويعد الفوز هو الخامس لمصر للمقاصة ضد غزل المحلة في تاريخ مباريات الدوري مقابل خسارة واحدة، بالإضافة لـ3 تعادلات.

كما نجح محمد عبد العظيم "عظيمة" مدرب المقاصة في تحقيق الفوز الرابع له مع الفريق خلال 10 مباريات في الدوري المصري.

وصف المباراة

كان مصر المقاصة هو صاحب الأسبقية في تهديد مرمى غزل المحلة في المباراة.

فسدد شيمليس بيكيلي في الدقيقة 12 لكن محمود رضا تصدى للكرة، وحاول بيكيلي مجددا في الدقيقة 16 لكنها مرت دون خطورة.

ورد غزل المحلة عن طريق أشرف السيد الذي سدد كرة لم تهدد مرمى المقاصة في الدقيقة 19.

محاولات المحلة استمرت عن إسلام فؤاد الذي صوب في الدقيقة 33 لكن دون دقة.

وسدد هشام نبوي كرة قوية تصدى لها محمود حمدي، قبل أن يحاول أشرف السيد مجددا لكن دون جدوى.

وجاءت أخطر فرص الشوط في الدقيقة 48 بعدما أرسل عبد الله مجدي عرضية قابلها باسم مرسي لكن محمود رضا تصدى لها وحرم المقاصة من التقدم في النتيجة.

بداية الشوط الثاني كانت هادئة حتى سدد عصام صبحي كرة قوية لمصر المقاصة في الدقيقة 53.

محاولات المقاصة استمرت مجددا وأطلق باسم مرسي ومصطفى شبيطة تسديدات قوية في 56 و62 دون جدوى.

وكاد المحلة أن يتقدم في النتيجة بالدقيقة 68 عن طريق هشام نبوي الذي انفرد بالمرمى لكنه أهدر الكرة بغرابة شديدة.

وراوغ باسم مرسي حارس المحلة في الدقيقة 76 لكنه سدد فوق المرمى.

وفي الدقيقة 79 سجل عبد الله مجدي هدفا للمقاصة بعدما حول تمريرة محمد الدسوقي في المرمى بنجاح.

لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب التسلل.

لكن عاد المقاصة وسجل مجددا عن طريق باسم مرسي في الدقيقة 83، الذي استغ عرضية محمد الدسوقي ووضعها على يسار محمود رضا بذكاء شديد.

وبعد الهدف حاول غزل المحلة إدراك التعادل لكن محاولاتهم لم تكن ناجحة لتنتهي المباراة بفوز مصر للمقاصة.

ويلعب مصر للمقاصة في المباراة المقبلة ضد الزمالك، بينما يلعب غزل المحلة ضد الإسماعيلي.