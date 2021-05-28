تشكيل نهضة بركان – محسن ياجور يقود الهجوم أمام الأهلي

يقود حمدي لعشير هجوم نهضة بركان أمام الأهلي، فيما يحرس زهير لعروبي المرمى.

أعلن خوان بيدرو بن علي مدرب نهضة بركان، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في كأس السوبر الإفريقي.

تشكيل نهضة بركان شهد قيادة حمدي لعشير لخط الهجوم، فيما يبدأ محمد فرحاني ضمن ثلاثي في وسط الملعب.

من جهة أخرى، يحرس زُهير لعروبي المرمى، فيما يبدأ المخضرم محسن ياجور بجانب حمدي لعشير في الهجوم.

ويبدأ إيسوفو دايو بجانب إسماعيل المقدم في قلب الدفاع.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي:

حارس: زُهير لعروبي.

الدفاع: محمد عزيز - إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي.

الوسط: محمد فرحاني - العربي ناجي – بكر الهلالي.

أمامهم: زياد كروش.

الهجوم: حمدي لعشير – محسن ياجور.