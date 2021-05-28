تشكيل الأهلي – الشحات وطاهر أساسيان.. وشريف يقود الهجوم ضد نهضة بركان

الجمعة، 28 مايو 2021 - 16:40

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

حسين الشحات - الأهلي - صنداونز

عاد حسين الشحات وطاهر محمد طاهر لتشكيل الأهلي الأساسي في مواجهة نهضة بركان المغربي.

ويلتقي الأهلي بمنافسه نهضة بركان اليوم الجمعة في ملعب جاسم بن حمد في قطر في لقاء كأس السوبر الإفريقي.

ودفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالشحات وطاهر في التشكيل الأساسي بعدما شاركا في لقاء ماميلودي صنداونز الأخير كبدلاء.

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فيما اعتمد موسيماني على ياسر إبراهيم وبدر بانون في قلب دفاع الأهلي مع تواجد أيمن أشرف في الناحية اليسرى والإبقاء على علي معلول في مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- بدر بانون- محمد هاني

في الوسط الدفاعي: عمرو السولية- أليو ديانج

في الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات

في الهجوم: محمد شريف

من جهة أخرى، يتواجد علي معلول على مقاعد بدلاء الأهلي لأول مرة منذ إصابته أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية، وكذلك حمدي فتحي العائد من الإصابة.

أما جونيور أجايي فلم يتواجد ضمن قائمة البدلاء للقاء.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة - على معلول‎.

الوسط: محمود عبد المنعم "كهربا" – حمدي فتحي – وليد سليمان.

الهجوم: صلاح محسن.

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