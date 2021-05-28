أولى الصفقات الصيفية.. ليفربول يضم مدافع لايبزيج

أعلن ليفربول اليوم الجمعة رسميا ضمه لأولى صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية بجلب إبراهيما كوناتي من صفوف لايبزيج الألماني.

وأشار موقع ليفربول الرسمي إلى أن المدافع الفرنسي صاحب الـ22 عاما وافق على التوقيع على عقد طويل الأمد مع النادي بشرط اجتياز الفحوصات الطبية والحصول على إذن العمل في إنجلترا.

وقال كوناتي لموقع ليفربول الرسمي: "أنا سعيد للانضمام لناد ضخم مثل ليفربول، إنها لحظة رائعة لي ولعائلتي وأتطلع للالتقاء بزملائي الجدد والجهاز الفني وأبدا ذلك الفصل من مسيرتي".

وأكمل "الآن تركيزي ينصب على خوض يورو تحت 21 عاما مع منتخب فرنسا، وبعد ذلك أعرف أنني سأنضم لواحد من أفضل الفرق في العالم وهذا يعطيني شعورا رائعا".

وأكمل "لقد عملت بقوة لعدة سنوات لأصل لتلك المرحلة وأود توجيه الشكر لكل شخص في لايبزيج والجمهور كذلك، فدعم الجميع ساعدني في النضج هناك والتحسن ليس فقط كلاعب بل كإنسان وسأظل دائما ممتن لذلك".

وشارك كوناتي مع لايبزيج في أربع سنوات في 95 مباراة وسجل خلالهم أربعة أهداف.

وذكرت التقارير الصحفية أن ليفربول ضم كوناتي بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في تعاقده البالغ 35 مليون يورو.