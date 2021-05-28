قائمة تونس – استدعاء معلول وساسي والجزيري

أعلن منتخب تونس استدعاء علي معلول الظهير الأيسر للأهلي وفرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الزمالك لقائمته لمعسكر شهر يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض معسكر منتخب تونس ثلاث مباريات ودية أمام الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي.

وسيدخل منتخب تونس في معسكر تحضيري استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في الفترة ما بين 2 لـ15 يونيو المقبل.

كذلك شهدت قائمة منتخب تونس ظهور لاعب مانشستر يونايتد هانيبال مجبري بعدما اختار تمثيل نسور قرطاج عن فرنسا.

وكان مجبري سبق وارتدى قميص منتخب فرنسا في صفوف الشباب لكنه الآن اختار تمثيل تونس في الفريق الأول.

ويتواجد علي معلول مع الأهلي في قطر حاليا استعدادا للقاء نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي مساء اليوم الجمعة.

فيما يستعد ساسي والجزيري لملاقاة الجونة مع الزمالك يوم الأحد المقبل في الجولة 25 من الدوري.