عبد الحفيظ: لاعبو الأهلي لديهم خبرات الفصل بين البطولات

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن كل لاعبي الفريق الأحمر اعتادوا الفصل بين البطولات وأنهم في أتم حالة تركيز لملاقاة نهضة بركان المغربي.

ويلتقي الأهلي بمنافسه نهضة بركان اليوم الجمعة في ملعب جاسم بن حمد في لقاء كأس السوبر الإفريقي.

وتحدث عبد الجفيظ لموقع الأهلي الرسمي قائلا: "السوبر الإفريقي بطولة غالية وغائبة عن الأهلي منذ سبع سنوات منذ الفوز بها لآخر مرة ضد الصفاقسي".

وواصل "الأهلي الآن في مرحلة هامة نجح خلالها الفريق في إنجاز أهدافه في المسابقة المحلية، وفي دوري أبطال إفريقيا، ونحن الآن في بطولة السوبر، ونخوض مباراة حاسمة أمام نهضة بركان المغربي، ونسعى لتحقيق الفوز للتتويج بلقب السوبر".

وشدد عبد الحفيظ "لاعبو الأهلي لديهم الخبرات التي تساعدهم في الفصل بين البطولات المتعددة، والتعامل الذهني مع كل بطولة على حدة، والجهاز الفني يسعى بشكل مستمر لتجديد دوافع اللاعبين من أجل استمرار مسيرة الفريق في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات".

وتابع "البطولات التي تقام من مباراة واحدة لها حسابات خاصة ونحن سعداء بمساندة الجمهور في الملعب اليوم".

وأتم "نسعى لتقديم عرضا قويا وحصد اللقب لإسعاد الجماهير".